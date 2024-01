Selton Mello lança livro na 15ª Mostra de Cinema “O Amor, a Morte e as Paixões”, em Goiânia

O ator e diretor Selton Mello fará o lançamento do livro “Eu Me Lembro”, no dia 31 de janeiro, às 19h, durante a abertura da 15ª edição da Mostra de Cinema “O Amor, a Morte e as Paixões”, que acontece no CineX, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O artista, que também é padrinho do evento, ainda fará um bate-papo com o público no dia 1 de fevereiro, às 19h.

O novo trabalho de Selton já foi lançado em diversas cidades brasileiras e agora chega a Goiânia com uma sessão de autógrafos. A biografia reúne cerca de 40 entrevistas feitas com estrelas da TV, do teatro, cinema e literatura, como Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Fábio Assunção, Jeferson Tenório, entre outros. O livro celebra quatro décadas da carreira do multi-talento, trazendo memórias da família, dos amigos e de sua arte.

Selton Mello é reconhecido por diversas premiações em atuações em filmes e séries, além de direção. Talentoso desde pequeno, o ator é aclamado pelo público e pela crítica, sendo uma figura importante para o cinema brasileiro. Entre as principais atuações na TV e no cinema, os papéis de maior destaque são: “Sinhá Moça”, “Tropicaliente”, “O Auto da Compadecida”, “Lisbela e o Prisioneiro”, entre outros. Como diretor, ele ganhou reconhecimento em “Quando o Tempo Cair”, “O Palhaço”, e “O Filme da Minha Vida”. Já na dublagem, Selton assumiu a voz de personagens em “Loucademia de Polícia”, “Karate Kid”, “A Nova Onda do Imperador”, “Irmão Urso” e outros.

De acordo com Lisandro Nogueira, curador de “O Amor, a Morte e as Paixões”, essa não é a primeira vez que o ator marca presença na mostra. “Ele esteve conosco pela primeira vez em 2011, depois em 2012 e agora, teremos a honra de recebê-lo para o lançamento de seu livro. Selton Mello é apaixonado pelo cinema e tê-lo na edição de 15 anos da mostra, também para um bate-papo, é uma enorme felicidade”, comemora.

O lançamento do livro, no dia 31 de janeiro, será aberto ao público, com entrada gratuita. Para o dia 1 de fevereiro, no bate-papo também terá entrada franca, com ingressos pagos apenas para os filmes exibidos na mostra.

Mostra de Cinema “O Amor, a Morte e as Paixões”

Criada em 2001 pelo professor de Cinema da Universidade Federal de Goiás Lisandro Nogueira, a primeira edição contou apenas com 17 filmes. Desde o início, a mostra já reuniu mais de 300 mil pessoas, em inúmeras sessões e um público cativo à sétima arte.

“Como sempre, o público pode aguardar por produções selecionadas com muito carinho e atenção. Chegar até aqui é um feito gigante, pois nos traz a certeza de que estamos levando o melhor do cinema ao público goiano”, ressalta Lisandro Nogueira.

Considerado um dos eventos culturais mais aguardados pelos goianienses, a edição de 2024 contará com mais de 70 filmes, com a exibição de curtas e longas-metragens, que vão desde filmes goianos até os mais requisitados para o Oscar 2024 e premiados em grandes festivais mundiais. Seu catálogo conta com diversos gêneros e propostas estéticas cinematográficas, que prometem oferecer muitas reflexões, debates e entretenimento.

“A mostra destaca-se por oferecer uma experiência cinematográfica enriquecedora à população goiana. Essa iniciativa não apenas entretém, mas também educa, elevando o nível intelectual das pessoas, promovendo a diversidade cultural”, destaca a produtora Gabriela Cardoso.

Segundo a produtora, a edição contará ainda com a presença de outros atores famosos, que serão divulgados em breve.

A mostra “O Amor, a Morte e as Paixões” conta com apresentação do Sesc Goiás, realização do Cinema CineX Oscar Niemeyer, patrocínio do Frigorífico Beauvallet e Arquivo Total, apoio da TV Anhanguera, Executiva FM e O Popular. O projeto dispõe do apoio cultural do Governo de Goiás, por meio da Secult Goiás, contemplado pela Lei Goyazes.

Sobre Lisandro Nogueira

Professor de cinema pela Universidade Federal de Goiás (UFG) desde 1988, Lisandro Nogueira é doutor e mestre em cinema e TV pela Universidade de São Paulo (USP).

Comandando o programa “Cinema Falado” há quase dez anos, é considerado uma das personalidades mais experientes do cinema na atualidade.

Sobre o CineX

Iniciando suas atividades em novembro de 2021, os cinemas CineX já receberam quase três milhões de pessoas em suas sete unidades, exibindo mais de 389 filmes, em dois anos de atuação. Com 25 salas distribuídas por Goiânia (GO), Luziânia (GO), Ponta Grossa (PR), Palmas (TO), Gurupi (TO), São Luís (MA) e Catanduva (SP), a empresa conta com mais de 80 funcionários em seu time, que garantem a melhor experiência da sétima.

Atualmente, o CineX está em plena fase de expansão e, segundo o CEO Adriano Oliveira, em breve, a primeira unidade internacional será inaugurada na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Outra unidade brasileira já está em fase de construção, que será no primeiro shopping de Araguaína (TO), no Lago Center.