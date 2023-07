Sem-terra ocupam fazenda em Hidrolândia

Cerca de 600 famílias ocuparam, na tarde de segunda-feira, 24, a Fazenda São Lukas, em Hidrolândia. A ocupação é liderada por mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Está é a segunda vez que a propriedade é ocupada.

O superintendente substituto do Incra em Goiás, Marcelo Gosch, diz que a Polícia Militar impede a entrada da imprensa, violando o direito constitucional de informar. O imóvel pertence ao Incra e teve o termo de transferência de domínio de imóvel rural feito pela Superintendência do Patrimônio da União.