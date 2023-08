Semad doa 167 kg de pescado apreendido para Vila São Cottolengo

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) doou, nesta quarta-feira, 2, 167 kg de pescado para a Vila São Cottolengo, em Trindade. Os peixes foram apreendidos durante as sete semanas de fiscalização alusivas à Operação Temporada Araguaia 2023, entre 15 de junho e 2 de agosto. Ao todo, foram cerca de 350 kg de pescado apreendido devido à pesca irregular.

“Consideramos a operação um sucesso. Entendemos que, infelizmente, temos essa quantidade de pescado apreendido devido às atividades irregulares de pesca, mas com ações como essa, de doação, conseguimos reverter esse cenário em algo positivo”, afirma o superintendente de Fiscalização e Controle Ambiental da Semad, Marcelo Sales. Todos os pescados que foram doados estavam sem vida no momento da apreensão. Os que estavam vivos foram devolvidos ao Rio Araguaia.

Além da doação feita para a Vila São Cottolengo, a Semad também doou pescados apreendidos para o Lar dos Idosos São Paulo Apóstolo, em Araguapaz, e para a Secretaria Municipal de Ação Social de São Miguel do Araguaia.

“Nós ficamos muito satisfeitos com essa entrega, que contribui para a continuidade do nosso trabalho aqui na Vila”, afirmou o padre Thiago Azevedo, diretor financeiro da instituição. Os pescados vão alimentar os mais de 300 pacientes e 760 colaboradores da Vila São Cottolengo, em Trindade. “Aqui, nosso trabalho depende de doações e contar com parcerias como essa feita com a Semad nos possibilita oferecer o melhor aos pacientes”, concluiu o padre.

Operação recorde

A Operação Temporada Araguaia 2023 foi a mais longa ação de fiscalização promovida pela Semad no contexto do combate à pesca ilegal, na região do Vale do Araguaia. Ao todo, foram sete semanas de duração, entre 15 de junho e 2 de agosto, com aproximadamente 350 quilos de pescados apreendidos, além dos peixes que foram soltos com vida, ainda durante a fiscalização.

A Semad ainda tem outras operações previstas ao longo do ano, mas também realiza fiscalizações a partir de denúncias. Os canais são a Central de Atendimento da Semad, pelo número (62) 9 9661.0250, e a Ouvidoria, no telefone 080. 646.2112 ou e-mail [email protected].