Semad flagra desmatamento e aplica multa de mais de R$ 300 mil

Supressão irregular de vegetação alcançou área de 190 hectares. Dono de caminhão que transportava madeira dentro da propriedade também foi autuado



Por Redação Tribuna do Planalto em 04/02/2024 - 11:19



Dados do Inpe mostram que a supressão de vegetação nativa caiu 18% no Estado, em 2023, em comparação com 2022. Foto: Semad