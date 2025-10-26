Semana começa com sol forte e calor de até 35°C em Goiânia

O calor continua dando o tom em Goiânia nesta última semana de outubro. O domingo (26) amanheceu ensolarado, e a previsão indica que o sol forte deve predominar até pelo menos quinta-feira (30). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas variam entre 22°C e 35°C neste início de semana, com sensação térmica ainda mais alta no período da tarde. A capital está sob alerta amarelo de baixa umidade, que vale das 9h30 às 22h deste domingo, com índices variando entre 20% e 30%. O órgão alerta para riscos à saúde e também para incêndios florestais, recomendando que a população evite exercícios físicos intensos nas horas mais quentes, mantenha boa hidratação e procure locais sombreados sempre que possível.

Na segunda (27) e na terça-feira (28), o tempo deve seguir firme, com sol entre poucas nuvens e calor intenso. As máximas continuam próximas de 35°C, enquanto as mínimas giram em torno de 22°C e 2 °C. A baixa umidade e o ar parado deixam o clima abafado, especialmente durante as tardes, quando a sensação térmica ultrapassa os 36 °C em alguns pontos da cidade. O cenário muda gradualmente a partir da quarta-feira (29), quando há previsão de aumento na nebulosidade e leve queda nas temperaturas. A máxima prevista é de 33°C, e o céu começa a ficar parcialmente encoberto.

Previsão de chuva

Na quinta-feira (30), o calor perde um pouco de força e a mínima cai para 21°C, com o tempo mais fechado ao longo do dia. Já na sexta (31), o avanço de áreas de instabilidade vindas do interior do Estado deve trazer o primeiro alívio significativo: o céu fica nublado, com máxima em torno de 31°C, e há possibilidade de pancadas isoladas de chuva. O fim de semana deve ter um clima mais ameno, com máxima próxima de 30°C e chance de chuvas rápidas entre a tarde e a noite de sábado (1º).

Até lá, o tempo seco continua predominando sobre Goiânia. O período da tarde seguirá exigindo cuidados extras com a hidratação, o uso de protetor solar e a proteção contra o sol. A chegada das primeiras chuvas, no entanto, já aparece no horizonte como sinal de mudança: a transição para novembro deve marcar o retorno gradual das precipitações e o fim do calor extremo que dominou o mês.