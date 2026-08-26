Seminário internacional debate recomposição das aprendizagens e futuro da educação

A Tribuna do Planalto acompanha, na manhã desta quarta-feira (26), o VI Seminário Internacional de Gestão Educacional, promovido pelo Instituto Unibanco. Com o tema “Recompor aprendizagens, ampliar futuros”, o encontro reúne especialistas, pesquisadores e gestores para discutir desafios estruturantes da educação brasileira e caminhos para garantir o direito à aprendizagem.

A programação aborda a recomposição das aprendizagens como uma estratégia que vai além da recuperação de conteúdos. A proposta considera as desigualdades socioeconômicas, raciais, territoriais, de gênero e relacionadas à deficiência que ainda interferem no acesso e na permanência dos estudantes em uma educação de qualidade.

O debate também envolve a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que deverá passar por um processo de revisão previsto para 2027 e ganha relevância no contexto das discussões eleitorais, e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador nacional de qualidade da educação básica.

Entre os temas previstos estão currículo e aprendizagem significativa, avaliação formativa, mediação pedagógica, revisão das avaliações somativas e personalização da aprendizagem.

Gestão pública

Um dos participantes é Ricardo Madeira, gerente de Desenvolvimento da Gestão em Educação do Instituto Unibanco. Ao abordar o papel do poder público na condução das políticas educacionais, Madeira destacou a responsabilidade dos gestores pelas decisões que impactam diretamente as redes de ensino.

São [políticos] responsáveis por conduzir as políticas públicas…”, afirmou Madeira.

A discussão coloca a gestão educacional no centro das estratégias para melhorar a aprendizagem, considerando não apenas os resultados dos indicadores, mas também as condições oferecidas pelas redes para que estudantes avancem em sua trajetória escolar.

O seminário ocorre em um momento de debate sobre os rumos da educação brasileira e sobre a necessidade de transformar avanços em indicadores em resultados concretos dentro das salas de aula.

A Tribuna do Planalto acompanha a programação ao longo desta quarta-feira e traz os principais debates e propostas apresentados durante o evento.

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