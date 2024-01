Semma passa a autorizar festas e eventos por meio digital

As autorizações para festas e eventos em Aparecida de Goiânia agora poderão ser solicitadas pelo site da prefeitura. Para solicitar a autorização digital o interessado precisa acessar o site da prefeitura, clicar no ícone Serviços ao Cidadão, depois acessar o item Ambientais e por último Festas e Eventos.

No portal o cidadão precisa realizar o cadastro, preencher o formulário conforme indicações e enviar cópias dos documentos solicitados. Posteriormente a autorização digital é liberada mediante análise da Secretaria. A solicitação deve ser registrada 72h antes do evento.

A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semma), Valéria Pettersen, afirma que a autorização digital é mais uma facilidade para a população.

“A autorização na forma digital permite uma melhor facilidade para o cidadão e para o órgão de fiscalização. A pessoa não precisa se deslocar até a secretaria para solicitar a permissão, ela consegue solicitar pelo site prefeitura”, afirma.

Valéria destaca ainda que as fiscalizações contra poluição sonora reforçam o compromisso de defender o ordenamento da cidade e tranquilidade da população.

“Os organizadores de festas e eventos precisam cumprir o Código de Posturas e a legislação vigente. Incomodar o sossego do vizinho por poluição sonora, por exemplo, é uma infração que acarreta interdição do local, apreensão do equipamento de som e aplicação de multa”.

Denúncia e fiscalização

Irregularidades ambientais podem ser denunciadas na Central de Atendimento da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semma) pelos telefones 3238-7216/7217 ou via mensagem de texto para o WhatsApp 98459-1661.