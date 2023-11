Senac e Sesc Goiás oferecem oportunidades de emprego

O Senac Goiás está oferecendo mais de 80 oportunidades de emprego. São vagas para o cargo de instrutor de Educação Profissional, além das áreas de beleza, artes, gastronomia, gestão, idiomas, informática, segurança e turismo entre outras.

As atuações serão em unidades do Senac em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade e unidades do Senac no interior, como em Alexânia, Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Ceres para atuar em Goianésia, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Porangatu, Quirinópolis e Rio Verde. O período de inscrições vai de 13 a 16 de novembro até às 17 horas e pode ser feito no site ao clicar no item Trabalhe Conosco.

O Sesc Goiás também está com vagas abertas para processo seletivo. As inscrições devem ser feitas pelo site na aba Trabalhe Conosco.