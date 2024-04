Senac Goiás lança o 1º curso técnico de I.A do Senac Brasil

O Senac Goiás lança nesta terça-feira (16) o primeiro curso técnico de inteligência artificial do Senac Brasil, que será submetido ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) do Ministério da Educação. A previsão para início das matrículas é para junho deste ano mediante processo seletivo. Serão ofertadas turmas comerciais e gratuitas e em breve os interessados poderão realizar a pré-inscrição, que será disponibilizada no site go.senac.br.

O curso contará com grandes parcerias de multinacionais tecnológicas como a Amazon Web Services (AWS), Nvidia, Microsoft, Red Hat e Google Cloud. A metodologia será 100% Hands On, ou seja, um método que torna o aluno protagonista do próprio aprendizado com experiências totalmente práticas, que capacitam o aluno para desenvolver projetos em que é preciso criar, planejar e executar colocando a “mão na massa”.

Para o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, esta é mais uma solução inovadora que o Senac Goiás, proporciona para os alunos. “Estamos antenados no que o mercado exige de mais moderno e inovador, por isso o aluno que se formar no curso técnico de inteligência artificial terá muito mais segurança e preparo na hora de ingressar no mercado de trabalho”, frisa.

De acordo com o diretor regional do Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, o curso tem uma grade curricular técnica totalmente direcionada para que o aluno possa estar preparado para atender prontamente o mercado de trabalho. “Vamos preparar o aluno por meio de uma infraestrutura tecnológica de ponta, instrutores altamente qualificados e parcerias com empresas locais e internacionais”, destaca.

Conforme o coordenador de programas finalísticos de tecnologia da informação do Senac Goiás, Stéfany Mendes Souza, o sistema utilizado será a Unidade de Processamento Gráfico – GPU Nvidia A16. Ele explica que “esta é uma poderosa solução para computação de alto desempenho, projetada para atender às demandas mais exigentes em termos de processamento gráfico e computação paralela. Com uma arquitetura avançada e recursos inovadores, a GPU A16 oferece um desempenho excepcional em uma ampla variedade de aplicações, desde visualização 3D até aprendizado de máquina e inteligência artificial. Inicialmente temos a pretensão de adquirir três GPUs, que serão instaladas em servidores de alto desempenho, onde o seu fabricante será parceiro homologado pela NVIDIA. Inicialmente estamos negociando com os fornecedores: DELL, LENOVO, NUTANIX e VONK”, explica.

O Senac Goiás irá adquirir inicialmente três soluções desta. O coordenador explica que “esta solução (GPU + Servidor) é extremamente necessária para a execução do curso, já que possibilitará ao aluno aplicar os algoritmos de Inteligência Artificial para as suas respectivas aplicações em: redes neurais artificiais, Machine Learning, Deep Learning, processamento de linguagem natural, visão computacional, dentre outras unidades curriculares do curso”, complementa.