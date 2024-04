Senac Goiás oferece cursos e oficinas de moda de graça

O Senac Goiás está com inscrições abertas para cursos, oficinas e workshops de moda completamente gratuitos. As vagas são ofertadas pelo programa Senac de Gratuidade (PSG) e acontecerão em abril e maio. Estão sendo disponibilizadas vagas para diversos cursos, entre eles, criação de coleção de moda, desenho de moda, dress code empresarial, gestão estratégica para produto de moda e muito mais.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, “a oferta de cursos gratuitos tem o potencial de contribuir para a criação de emprego e renda para aqueles que buscam se capacitar ou aprimorar suas habilidades básicas, mas que ainda não tiveram essa oportunidade. Portanto, o Senac incentiva e prepara o trabalhador para que possa crescer junto com o mercado”, destaca.

Segundo o diretor regional do Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, a capacitação na área da moda é uma necessidade cada vez mais evidente no cenário goiano. “Reconhecemos a importância da formação de profissionais no campo da moda, sendo Goiás uma referência em ascensão, e o Senac acompanha esse progresso”, frisa.

Confira a programação completa:

CRIAÇÃO DE COLEÇÃO DE MODA – CLUBE DE COSTURA (MEGA MODA) – 16/04/2024 a 02/05/2024 – 19h às 22h

DESENHO DE MODA – MEGA MODA – CLUBE DE COSTURA (MEGA MODA) – 16/04/2024 a 10/05/2024 – 13h30 às 17h30

DRESS CODE EMPRESARIAL – REMOTO PSG SENAC (on-line) – 08/05/2024 a 14/05/2024 – 13h30 às 17h30

GESTÃO ESTRATÉGICA PARA PRODUTO DE MODA – REMOTO PSG SENAC (on-line) – 21/05/2024 a 12/06/2024 – 19h às 22h

PLUS SIZE – CONSULTORIA DE IMAGEM E ESTILO – REMOTO PSG SENAC (on-line) – 09/04/2024 a 15/04/2024 – 13h30 às 17h30

STYLING DE MODA – MÍDIAS DIGITAIS – REMOTO PSG SENAC (on-line)- 07/05/2024 a 15/05/2024 – 19h às 22h

TÉCNICAS DE VITRINISMO E MODA – CLUBE DE COSTURA – 13/05/2024 a 17/05/2024

