Senador Canedo lança o primeiro Centro de Vacinação Municipal

O município de Senador Canedo agora conta com um Centro Municipal de Vacinação. O espaço, começou a funcionar na quinta-feira (01), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o objetivo do novo espeço é de ampliar o horário de atendimento para as famílias e facilitar o acesso, oferecendo todas as vacinas num mesmo local, para atender a todos os públicos.

O programa faz parte da nova estratégia de ampliação para oferta da vacinação de rotina e de campanhas, para crianças, adolescentes e adultos. Segundo a coordenadora de imunização, Maria Rivonete, a vacinação é o método de prevenção de doenças mais eficaz e segura. “Nesse novo centro, serão oferecidas, de forma gratuita, mais de 20 vacinas, trazendo proteção contra diversas doenças”, afirma a coordenadora.

Nos últimos anos a procura pelas vacinas tem diminuído cada vez mais, isso ocasiona grandes riscos ao ambiente epidemiológico do país, pois pode trazer de volta doenças que já foram controladas e/ou eliminadas através da vacinação.

Para os pais, a novidade vai contribuir com a manutenção da saúde, pois a falta de tempo impede essas atualizações. Giovana Rodrigues, moradora do bairro Jardim Todos Os Santos, relata que durante o fim de semana vai ser muito mais fácil, uma vez que é mãe solteira e trabalha todos os dias.

O Centro de Vacinação vai ser implantado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Rosa, já que o local conta com três equipes de saúde da família completas. O atendimento será realizado todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 08h às 20h com a disponibilização de todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, vacinas de campanha contra covid-19, influenza, poliomielite e outras.