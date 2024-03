Senador Canedo oferece mais de 50 vagas em processo seletivo

O mês de março está repleto de oportunidades para os moradores de Senador Canedo. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo (SEMTRAE), realizará na próxima quinta-feira (14), um processo seletivo com mais de 50 vagas imediatas para uma empresa de cosméticos local.

A seleção acontecerá na praça CEU no Jardim das Oliveiras, das 8h às 17h, e oferecerá vagas para os cargos de auxiliar de produção, operador de máquinas, operador de preparação e conferente banco.

Além deste processo seletivo, a SEMTRAE está com mais de 1000 oportunidades de emprego disponíveis até sexta-feira, dia 15. As vagas são para diversos níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o nível superior, incluindo jovens aprendizes maiores de 18 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. Entre os cargos disponíveis estão auxiliar de expedição, auxiliar de almoxarifado, servente de obras, jovem aprendiz (ensino médio cursando ou completo), auxiliar de cozinha, operador de roçadeira, jardineiro, instalador de som e acessórios, cozinheiro(a), eletricista predial, atendente, vendedor (PCD), auxiliar administrativo, vendedor interno, motorista – categoria “D”, técnico em automação, técnico em segurança do trabalho, supervisor, auxiliar de produção, entre outros.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer à praça CEU no Jardim das Oliveiras, no antigo Ganha-Tempo. Para as demais vagas, o interessado deve ir à Rua Monteiro Lobato, Qd. 43, Lt. 32, Jardim Canedo 1, próximo ao terminal, com os documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Caso o candidato não possua currículo, a equipe da SEMTRAE oferece a confecção do mesmo gratuitamente. O horário de atendimento da secretaria é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.