Senador Canedo terá queima de fogos em diferentes lugares para a chegada de 2023

No dia 31 de dezembro, a partir da 00h, a Prefeitura de Senador Canedo vai realizar a tradicional queima de fogos para marcar a virada do ano.

Em 2022, diferente do habitual, a queima acontece nas três praças criativas da cidade, localizadas no Jardim das Oliveiras, Vila Galvão e Praça Criativa Central, abrangendo estrategicamente todas as regiões da cidade. Em anos anteriores, os fogos são podiam ser vistos na região central.

Respeitando a lei municipal de N°2452 que proíbe o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício, a organização utilizará fogos sem estampido, ou seja, com baixo ruído, respeitando idosos, autistas e animais.

Para o prefeito da cidade, Fernando Pellozo, a queima simboliza a mudança de ano, novos planos e é um símbolo de novas oportunidades que estão chegando. “Fazer essa queima dos fogos, nas três principais regiões da cidade, é algo inovador na nossa gestão. É algo que nunca fizemos antes. Queremos que o maior número de canedenses participem com suas famílias e celebrem a chegada de 2023, com muita festa, expectativa e paz”, enfatiza.