Sesc Goiás e UBE realizam Simpósio: 200 anos de Dostoiévski

O Teatro Sesc Centro recebe nos dias 28 e 29 de agosto, das 18h às 20h, o Simpósio: 200 anos de Dostoiévski. No primeiro dia, o evento de literatura contará com a palestra da professora Elena Vássina, já no segundo dia as palestras serão com o autor e escritor Maurício G.Richi e o autor e escritor José Donizate Fraga. Para participar é preciso fazer a inscrição on-line, clique aqui. A programação é gratuita.

O objetivo do Simpósio é divulgar a obra do escritor Fiódor Dostoiévski (1821-1881), por meio de palestras e debates, com a participação de renomados estudiosos do tema. O evento é uma realização do Sistema Fecomércio Sesc e Senac Goiás com a União Brasileira de Escritores (UBE) Seção Goiás, com o apoio cultural de O Popular, Academia Goianiense de Letras (AGnL) e apoio de marketing da empresa Kallas Mídia Out of home.

De acordo com o presidente da Fecomércio Goiás, Marcelo Baiocchi, é uma honra estar ao lado da UBE na realização do evento. “A leitura tem um potencial incrível para colaborar com uma sociedade mais crítica, intelectual e independente, por isso estamos muito satisfeitos em receber escritores tão importantes em nossa casa”, ressalta.

Para o diretor do Sesc Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, o simpósio é uma ação que democratiza o acesso à literatura. “Um dos objetivos do Sesc Goiás é fomentar a arte em seus diversos segmentos e promover acessibilidade. Tenho certeza que serão dois dias de muito aprendizado e ensinamento”, afirma.