Sesc Universitário prepara programação especial para o Mês da Criança

Outubro chega com ainda mais diversão para a garotada no Parque Aquático do Sesc Universitário, em Goiânia. Para celebrar o Mês da Criança, a unidade montou uma agenda recheada de brincadeiras, oficinas e atividades recreativas que prometem animar toda a família. A programação acontece aos finais de semana, feriados e às quartas-feiras, sempre das 8h às 17h.

O grande destaque será o Dia das Crianças, em 12 de outubro, quando o parque vai receber uma maratona de atrações: oficinas criativas, circuito recreativo, bingo, a brincadeira “torta na cara” e uma divertida caça ao tesouro, tudo acompanhado pela equipe de recreação do Sesc.

Para o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Goiás, e vice-presidente da CNC, Marcelo Baiocchi Carneiro, a iniciativa reafirma a missão da instituição de oferecer lazer de qualidade. “O Parque Aquático é um espaço pensado para acolher famílias. No Mês da Criança, queremos celebrar a infância com experiências que despertam alegria, criatividade e vínculos afetivos”, afirmou.

O diretor regional do Sesc e Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, também destacou o impacto das atividades. “O lazer é uma forma de desenvolvimento humano. Ao oferecer jogos, oficinas e brincadeiras, incentivamos a socialização, a criatividade e o movimento. Outubro será inesquecível para quem escolher viver essa experiência com o Sesc Universitário”, ressaltou.

Confira a programação recreativa do parque aquático para o Dia das Crianças:

12/10 – Domingo

10h: Oficina Peixinho Baiacu de Balão

11h: Circuito Recreativo no Gramado

14h: Bingo Recreativo

15h: Torta na Cara

16h: Caça ao Tesouro

Clubinho Sesc (quartas-feiras)

15/10 – Oficina: Brincando com Papercraft

22/10 – Oficina: Slime Criativo

29/10 – Show de Talentos

Outros destaques do mês:

04/10 – Sábado

10h: Cantinho de desafios

11h: Batalha das cores na piscina

14h: Torneio recreativo de fut vôlei em dupla

15h: Pedra, papel e tesoura na piscina

05/10 – Domingo

10h: Oficina brincante bolhas gigantes

11h: Dança da latinha

14h: Circuito de desafios

15h: Hora do escorrega

11/10 – Sábado

10h: Desafio da garrafa em pé

11h: Corrida de surfista

14h: Desafio dançante na piscina

15h: Ponte tremedeira

18/10 – Sábado

10h: Brincar de rua – Queimada, amarelinhas e bete

11h: Torneio recreativo de baralho

14h: Campo minado com balde d’água

15h: Desafio garrafa em pé

19/10 – Domingo

10h: Brincar de pular corda

11h: Escorrega no sabão

14h: Desafio do 21 – Basquete

15h: Artilheirinho

24/10 – Sexta-feira (Feriado Aniversário de Goiânia)

10h: Cantinho de desafios

11h: Slackline

14h: Bingo recreativo

15h: Escorrega na lona

25/10 – Sábado

10h: Oficina pintando personagens

11h: Bora brincar de gude?

14h: Balão premiado

15h: Vôlei na piscina

26/10 – Domingo

10h: Torneio recreativo de dominó

11h: Jogos das 3 garrafas

14h: Gol Show na piscina

15h: Passa ou Repassa: balde d’água

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo Sympla, conforme os valores praticados pelo Parque Aquático.