Sesc Universitário prepara programação especial para o Mês da Criança

Outubro chega com ainda mais diversão para a garotada no Parque Aquático do Sesc Universitário, em Goiânia. Para celebrar o Mês da Criança, a unidade montou uma agenda recheada de brincadeiras, oficinas e atividades recreativas que prometem animar toda a família. A programação acontece aos finais de semana, feriados e às quartas-feiras, sempre das 8h às 17h.
O grande destaque será o Dia das Crianças, em 12 de outubro, quando o parque vai receber uma maratona de atrações: oficinas criativas, circuito recreativo, bingo, a brincadeira “torta na cara” e uma divertida caça ao tesouro, tudo acompanhado pela equipe de recreação do Sesc.
Para o presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac Goiás, e vice-presidente da CNC, Marcelo Baiocchi Carneiro, a iniciativa reafirma a missão da instituição de oferecer lazer de qualidade. “O Parque Aquático é um espaço pensado para acolher famílias. No Mês da Criança, queremos celebrar a infância com experiências que despertam alegria, criatividade e vínculos afetivos”, afirmou.
O diretor regional do Sesc e Senac Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, também destacou o impacto das atividades. “O lazer é uma forma de desenvolvimento humano. Ao oferecer jogos, oficinas e brincadeiras, incentivamos a socialização, a criatividade e o movimento. Outubro será inesquecível para quem escolher viver essa experiência com o Sesc Universitário”, ressaltou.
Confira a programação recreativa do parque aquático para o Dia das Crianças:
12/10 – Domingo
10h: Oficina Peixinho Baiacu de Balão
11h: Circuito Recreativo no Gramado
14h: Bingo Recreativo
15h: Torta na Cara
16h: Caça ao Tesouro
Clubinho Sesc (quartas-feiras)
15/10 – Oficina: Brincando com Papercraft
22/10 – Oficina: Slime Criativo
29/10 – Show de Talentos
Outros destaques do mês:
04/10 – Sábado
10h: Cantinho de desafios
11h: Batalha das cores na piscina
14h: Torneio recreativo de fut vôlei em dupla
15h: Pedra, papel e tesoura na piscina
05/10 – Domingo
10h: Oficina brincante bolhas gigantes
11h: Dança da latinha
14h: Circuito de desafios
15h: Hora do escorrega
11/10 – Sábado
10h: Desafio da garrafa em pé
11h: Corrida de surfista
14h: Desafio dançante na piscina
15h: Ponte tremedeira
18/10 – Sábado
10h: Brincar de rua – Queimada, amarelinhas e bete
11h: Torneio recreativo de baralho
14h: Campo minado com balde d’água
15h: Desafio garrafa em pé
19/10 – Domingo
10h: Brincar de pular corda
11h: Escorrega no sabão
14h: Desafio do 21 – Basquete
15h: Artilheirinho
24/10 – Sexta-feira (Feriado Aniversário de Goiânia)
10h: Cantinho de desafios
11h: Slackline
14h: Bingo recreativo
15h: Escorrega na lona
25/10 – Sábado
10h: Oficina pintando personagens
11h: Bora brincar de gude?
14h: Balão premiado
15h: Vôlei na piscina
26/10 – Domingo
10h: Torneio recreativo de dominó
11h: Jogos das 3 garrafas
14h: Gol Show na piscina
15h: Passa ou Repassa: balde d’água
Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo Sympla, conforme os valores praticados pelo Parque Aquático.