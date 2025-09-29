search
Seu Jorge abre 3ª edição do Claque Cultural, no próximo sábado (04)

O show é gratuito, mas os ingressos já se esgotaram


Seu Jorge
O cantor e compositor Seu Jorge se apresenta às 21h, no Centro de Convenções da PUC Goiás. (Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Goiânia recebe no próximo sábado (04), um dos maiores nomes da música brasileira. O cantor e compositor Seu Jorge se apresenta às 21h, no Centro de Convenções da PUC Goiás, marcando a abertura oficial da 3ª edição do Claque Cultural. O show é gratuito, mas os ingressos já se esgotaram.

Com quase três décadas de carreira, Seu Jorge consolidou-se como referência da MPB, transitando entre samba, soul, R&B e pop. Dono de hits como Amiga da Minha Mulher, Burguesinha e Felicidade, o artista está em turnê pelo país com o espetáculo Baile à la Baiana, que promete animar a plateia com uma mistura de ritmos e interpretações cheias de energia.

O Claque Cultural, realizado pelo Sesc Goiás em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, chega à sua terceira edição ampliando horizontes. Além de Goiânia, as apresentações vão alcançar cidades como Anápolis, Caldas Novas, Morrinhos, Alto Paraíso, Jataí e Jussara, além de municípios da Bahia, como Salvador, Porto Seguro e Feira de Santana.

Na edição anterior, entre 2022 e 2023, o projeto promoveu mais de 800 apresentações artísticas, reunindo cerca de 30 mil pessoas em Goiânia e levando cultura a diferentes regiões do estado. Agora, com um novo edital, artistas contemplados receberão cachês que variam de R$ 2 mil a R$ 24 mil, fortalecendo a cena cultural goiana e nacional.

Anote aí:

Show com Seu Jorge – abertura do Claque Cultural 2025/2026
Quando: sábado, 4 de outubro de 2025
Horário: 21h
Onde: Centro de Convenções da PUC Goiás – Av. Engler, 507, Jardim Mariliza, Goiânia/GO
Ingressos: esgotados

