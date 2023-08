Shopping Cerrado recebe evento de doação de cães e gatos

Adotar é abraçar o amor. É com este mote que o Shopping Cerrado sediará, neste sábado, 5, mais uma ação de adoção consciente e responsável de animais. O evento, que é o primeiro organizado pelo Abrigo da Vê, acontecerá das 11h às 17h, na entrada principal do centro de compras. Na ocasião, 22 cães e oito gatos estarão à espera de um novo lar, sendo 11 filhotes com até cinco meses de vida e 19 adultos com cerca de dois anos. Todos os animais estarão castrados e com vacina e vermífugo em dia.

Para adotar um dos pets, o interessado deve ser maior de 18 anos, apresentar documento de identificação pessoal com foto e comprovante de endereço e preencher a ficha de adoção. “Nós conversamos com o adotante e verificamos se todo mundo da casa está de acordo com a adoção, se a pessoa mora em casa ou apartamento, se o local tem rota de fuga, entre outras questões”, explica a protetora Maria Rita.

Uma taxa de R$ 30 também é cobrada para auxiliar o abrigo, sobretudo na compra de rações. Instaurado em meados de 2016 pela protetora independente Verônica Silva, o Abrigo da Vê depende exclusivamente de doações para cuidar dos animais resgatados nas ruas. Atualmente, há cerca de 40 pets, entre cães e gatos, que estão distribuídos em Campestre de Goiás e Aparecida de Goiânia e também em um lar temporário.

O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.