Show Infantil ‘Super Mario Bros’ chega a Goiânia

Pela primeira vez em Goiânia, o famoso show infantil “Super Mario Bros”, baseado no popular videogame e agora também no cinema, chegará ao palco do Teatro Madre Esperança Garrido. Serão realizadas duas únicas apresentações no domingo, dia 4 de Junho, às 15h e 17h. O espetáculo é indicado para todas as idades e os ingressos estão disponíveis para venda com poltronas marcadas.

A produção do espetáculo é assinada pela renomada Magia Produções, uma companhia com mais de 15 anos de experiência no mercado de espetáculos infantis. O texto e a direção são de Adriano Soares, garantindo uma experiência divertida e encantadora para toda a família.

Os ingressos podem ser adquiridos no site ingressosa.com. Há duas opções de preço: R$ 35,00 para ingressos de meia-entrada e R$ 70,00 para ingressos de inteira. Recomenda-se a compra antecipada, pois os ingressos são limitados. Além disso, também é possível comprar ingressos nos postos de venda físicos, como o Komiketo T4 (Av. T-4, 6000 – Serrinha), ou diretamente na bilheteria do Teatro no dia do evento.

O Teatro Madre Esperança Garrido, localizado na Av. Contorno, 241 – St. Central, Goiânia – GO, 74055-140, será o palco deste espetáculo imperdível, com duração de 55 minutos.

Para mais informações sobre o evento, você pode entrar em contato pelo número (62) 99341-0189. No local, haverá uma opção terceirizada disponível no local para maior comodidade dos visitantes.