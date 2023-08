SIC visita obras do Complexo Cora junto com superintendente do Instituto Ronald

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho, acompanhado do superintendente do Instituto Ronald, Chico Neves, do Rio de Janeiro; da gerente de Programas e Inovação, Danielle Bastos; do Secretário de Saúde de Goiás, Sérgio Vencio; e do superintendente de Infraestrutura de Goiás, Maurício Ertner, visitou as obras do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – Cora.

Além de verificar as obras em andamento, Joel Sant’Anna esteve em encontros estratégicos para discutir a parceria entre a SIC, a Secretaria de Saúde (SES) e a rede McDonald’s, que visa reunir fundos para o combate e prevenção do câncer infantil em Goiás. “O objetivo é a construção da casa de apoio às famílias das crianças com câncer, a Casa Ronald, dentro do terreno do Hospital CORA, começando com os planos da campanha do McDia Feliz 2023, agendada para o próximo dia 26”, informa o secretário de Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna.

A campanha McDia Feliz, do dia 26 de agosto, que atualmente se encontra na sua 35ª edição, terá todos os lucros revertidos para ações de combate ao câncer infantojuvenil, em Goias, neste ano de 2023, e, a partir de 2024, os recursos serão direcionados ao Cora.

Por meio de postos físicos instalados em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, e na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no Park Lozandes, é possível adquirir vouchers no valor de R$ 18 que podem ser trocados por um Big Mac nas localidades participantes do evento.

Assim, a partir de agora, devido a iniciativa organizada pela SIC e SES em colaboração com a rede de alimentos norte-americana, toda a renda proveniente das vendas dos sanduíches Big Mac da campanha no Estado de Goiás será direcionada para apoiar a construção e manutenção da Casa Ronald dentro do Cora, que contará inicialmente com 30 apartamentos mobiliados para atender a população goiana, com todas as despesas pagas pela Fundação Ronald.