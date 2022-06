Simulador de tiros contribui com formação de GCMs

Com uso da tecnologia, a Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia (GCM) aperfeiçoou a performance de seus agentes no curso de formação e também atualiza técnicas operacionais de membros veteranos da corporação. A partir de agora a GCM conta com o ‘Smokeless Range’ – simulador de tiros digital israelense que oferece diversas opções de treinamento em diferentes cenários.

O treinamento é realizado com armas reais sem munição. Para isso, é colocado um sensor no revólver, pistola ou fuzil que permite mira precisa. Com imagens de alta definição e moderno sistema de som, o agente fica bem próximo da realidade encontrada no dia a dia. A tecnologia ainda permite atualização de cenários a partir da captura de imagens.

O secretário municipal de Segurança Pública, Roberto Cândido, destaca as funcionalidades do equipamento que se parece com um videogame, mas na prática é uma ferramenta importante para formação dos agentes de segurança.

“Com uso do simulador, o município vai economizar recursos gastando menos, por exemplo, com munição e combustível para transporte dos agentes. Na prática, os agentes terão mais tempo de treinamento e chegarão mais preparados para o treinamento com munição real”, aponta.

O treinamento com o simulador digital não dispensa o curso de tiro com armas e munições reais do agente municipal de segurança, conforme prevê a legislação vigente.

Instrutor de formação da GCM, Ricardo Rangel destaca mais benefícios do equipamento. “Com o simulador, podemos trabalhar vários aspectos desde o uso escalonado da força com verbalização, correção de postura e melhoramos também o aspecto emocional dos agentes que são preparados para agir dentro da legalidade.”, explica.

O simulador foi adquirido pela GCM de Aparecida de Goiânia por meio de emenda parlamentar do deputado federal Major Vitor Hugo e contrapartida do Tesouro Municipal. “É um equipamento que elimina 100% os riscos de acidentes, não polui o meio ambiente e evita o deslocamento das tropas, gerando ainda mais economia com o combustível que seria gasto para chegar ao estande de tiro real”, finaliza o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano.