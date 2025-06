‘Sinapse Rural’: Polícia Civil prende suspeito de furto milionário de máquina agrícola em Buriti Alegre

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), deflagrou, nesta terça-feira (3), em Itumbiara, a Operação Sinapse Rural, com o objetivo de cumprir mandados judiciais relacionados ao furto qualificado de maquinário agrícola de alto valor, ocorrido na zona rural do município de Buriti Alegre. A ação é fruto de investigação minuciosa, que apura a atuação de associação criminosa especializada na subtração de equipamentos agrícolas de alta tecnologia, com prejuízo estimado superior a R$ 1 milhão à vítima.

A operação culminou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão domiciliar e na apreensão de um veículo de luxo, avaliado em R$ 400 mil, todos expedidos pela Vara Criminal de Buriti Alegre, após representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público.

Durante as diligências, foram apreendidas 10 munições intactas de calibre .380, acondicionadas em cartela lacrada e ocultadas no interior da residência de um dos investigados.

Crime

O fato criminoso ocorreu na noite de 12 de fevereiro de 2025, em propriedade rural localizada a cerca de três quilômetros da cidade de Buriti Alegre, ocasião em que foram subtraídos equipamentos acoplados a colheitadeiras, tais como antenas GPS, monitores de precisão e ferramentas técnicas, causando prejuízo direto à produção, escoamento da safra e sustento de trabalhadores da fazenda.

As investigações indicam que os autores do crime possuem conhecimento técnico em mecânica agrícola, dada a complexidade na remoção dos dispositivos subtraídos.

A prisão de um dos principais investigados, a apreensão das munições ilegais, de dois aparelhos celulares, bem como a localização e apreensão do veículo vinculado à ação criminosa, representam avanços significativos no esclarecimento dos fatos. A PCGO prossegue com a análise do material apreendido, a ampliação das diligências investigativas e a adoção de novas medidas visando a identificação de demais partícipes, receptadores e possíveis conexões interestaduais.