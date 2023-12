Sine Goiânia oferece 864 oportunidades de emprego neste final de ano

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), disponibiliza 864 oportunidades de emprego nesta semana. Há vagas para agente de viagem, vendedor, torneiro mecânico, cozinheiro, estoquista, atendente de telemarketing, motorista, operador de caixa, dentre outras.

Para se cadastrar, os interessados devem se dirigir à sede do Sine, localizada na Rua 1, no Setor Central, com documento de identificação, comprovante de residência atualizado e carteira de trabalho, seja em formato físico ou digital. Além disso, também é possível agendar atendimento por meio do aplicativo Prefeitura 24h.

Confira as vagas disponibilizadas pelo Sine Goiânia:

Agente de viagem 4

Ajudante, auxiliar de bar 1

Ajudante de motorista 3

Ajudante de obras 2

Ajudante de pasteleiro 2

Ajudante de serralheiro 10

Analista de recursos humanos 1

Arrematadeira 2

Assistente de logística de transporte 2

Atendente comercial (agência postal) 1

Atendente de lanchonete 2

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 2

Auxiliar de almoxarifado 6

Auxiliar de costura 2

Auxiliar de cozinha 6

Auxiliar de estoque 2

Auxiliar de expedição 2

Auxiliar de lavanderia 1

Auxiliar de limpeza 75

Auxiliar de linha de produção 18

Auxiliar de logística 1

Auxiliar de mecânico de autos 5

Auxiliar de padeiro 3

Auxiliar de pintor de automóveis 2

Auxiliar financeiro 1

Carpinteiro de obras 3

Caseiro 1

Condutor de transporte de pacientes 1

Conferente de carga e descarga 1

Consultor de vendas 55

Controlador de pragas 1

Costureira de máquina reta 1

Cozinheiro de restaurante 2

Cozinheiro geral 6

Cuidador de idosos 1

Cumim 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 6

Empregado doméstico arrumador 1

Empregado doméstico diarista 7

Encarregado de garagem 1

Encarregado de obras e instalações 1

Estoquista 4

Fisioterapeuta geral 1

Gerente comercial 1

Jardineiro 1

Lavador de automóveis 4

Lavador de pratos 3

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 3

Monitor de entretenimento 1

Montador de equipamentos elétricos (centrais elétricas) 3

Montador instalador de acessórios 1

Motofretista 3

Motorista de caminhão 3

Motorista de caminhão leve 1

Motorista entregador 5

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 2

Operador de balanças rodoviárias 1

Operador de caixa 5

Operador de caixa lotérico 1

Operador de estufa de secagem de malte 2

Panfleteiro 2

Pedreiro 3

Professor de ciências exatas e naturais do ensino fundamental 1

Professor de história do ensino fundamental 1

Repositor de mercadorias 1

Saladeiro 1

Serralheiro 1

Servente de obras 12

Soldador 7

Torneiro mecânico 1

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 6

Vendedor interno 18

Vendedor porta a porta 20