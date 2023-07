Sisa Fraus terceira fase prende dois investigados em Morrinhos

A equipe da Delegacia de Polícia de Morrinhos deflagrou ontem a terceira fase da Operação Sisa Fraus. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos endereços de um investigado e na residência de duas pessoas ligadas a ele, que participaram e se beneficiaram do esquema criminoso.

Durante as diligências, foram localizadas armas e munições em dois endereços. Com isso, duas pessoas foram autuadas em flagrante em posse irregular de arma de fogo e tiveram fiança arbitrada. A DP de Morrinhos investiga uma associação criminosa suspeita de desviar valores do imposto ITBI municipal e lotes públicos, tendo lesado a Prefeitura de Morrinhos. A investigação tem apoio do Ministério Público.