Subsídio ao transporte coletivo de Goiás ganha prêmio nacional

O Governo de Goiás recebeu o 2° lugar do Prêmio Boas Práticas, na categoria “Infraestrutura e Logística”, com o programa de subsídio ao transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. A premiação é promovida pelo Consórcio Brasil Central, que reúne governadores do Distrito Federal e de seis estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país: Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Rondônia.

A iniciativa reconhece ações que proponham a melhoria da gestão pública e da oferta de serviços à população. O evento aconteceu nesta terça-feira (23/01), no Centro Empresarial CNC, em Brasília. O projeto “Inclusão em Movimento: Efetivando a Política Social no Transporte Público da Região Metropolitana de Goiânia” ganhou o 2° lugar por garantir o congelamento da tarifa do transporte coletivo desde 2019.

Subsídio

O Estado de Goiás repassa mais de R$ 12,4 milhões por mês para a manutenção do sistema. A tarifa do transporte coletivo (sistema único, incluindo o Eixo Anhanguera) custa R$ 4,30 para o usuário e o valor do subsídio corresponde a R$ 3,2882. O valor total da tarifa chega a cerca de R$ 7,58. O restante é custeado pelo Governo de Goiás e prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia e outros três municípios da Região Metropolitana: Goianira, Senador Canedo e Trindade. Sousa ressaltou que graças ao subsídio é possível oferecer à população benefícios como o da tarifa social, que garante gratuidade para idosos e estudantes, por exemplo.