Suspeito de extorsão contra mãe de devedor é preso em Abadia de Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia de Abadia de Goiás, prendeu em flagrante, na noite de ontem, um jovem de 23 anos, pela prática do crime de extorsão.

De acordo com as investigações, uma mulher de 43 anos procurou a delegacia informando que seu filho havia contraído uma dívida de R$ 7 mil, proveniente de apostas eletrônicas e que o credor dessa dívida passou a aterrorizar a família, enviando mensagens de áudio e texto, ameaçando todos de morte caso o débito não fosse pago.

De acordo com relatos da mãe, o filho chegou a se mudar do estado com medo das ameaças. Após isso, o suposto autor intensificou as cobranças contra a mulher, genitora do devedor, que não tinha nenhum envolvimento com a jogatina.

A audácia do investigado foi tamanha, que na noite na noite anterior à prisão, ele chegou a invadir a casa da mulher. Nos áudios enviados, com vistas a facilitar a obtenção da vantagem ilícita, o suspeito se definia como um criminoso perigoso, com várias passagens policiais.

Logo após a denúncia, a Polícia Civil realizou diligências e capturou o suspeito.