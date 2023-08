Suspeito de mandar atear fogo em clínica de estética é preso

A Polícia Civil prendeu, em cooperação com a Interpol, o suspeito de ser o mandante de um incêndio criminoso a uma clínica de estética, em Goiânia. O crime aconteceu no dia 12 de junho deste ano.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso na última sexta-feira (04), no aeroporto de Agadir Al-Massira, no Marrocos, pela equipe policial da DGSN (Direction Générale de la Sûreté Nationale). Os executores do incêndio já haviam sido presos em flagrante pela Polícia Militar de Goiás (PMGO). A PCGO vai requisitar a extradição do preso ao Brasil.