Taxas de serviços do Detran permanecem inalteradas este ano

As taxas de serviços cobrados pelo Detran, em Goiás, não terão alteração neste ano. Segundo o órgão, a manutenção se deve à variação negativa do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, índice usado para reajustar os valores dos serviços estaduais.

“Uma boa notícia para os cidadãos que dependem dos serviços do Detran-GO”, comemora o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir. Os recursos obtidos por meio das taxas são destinados a benfeitorias e melhorias no trânsito.

Dentre as taxas inalteradas estão o licenciamento anual, renovação de CNH, retirada da primeira habilitação e segunda via de CRLV.