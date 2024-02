O Tribunal de Contas do Estado abre, às 16 horas desta segunda-feira (26), as inscrições para o concurso público do órgão. Ao todo, são 52 vagas, com salário inicial de R$ 12 mil.

A taxa de inscrição é de R$ 195, podendo ser realizada até às 16h do dia 8 de abril. As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 16 de junho de 2024.

O edital com todas as informações pode ser acessado clicando aqui.