Teatro Goiânia abre turnê nacional da Orquestra Filarmônica de Goiás

O Teatro Goiânia abre nesta quinta-feira (13), às 20 horas, a turnê nacional da Orquestra Filarmônica de Goiás. Regido pelo maestro Neil Thomson, o espetáculo conta com obras nacionais dos compositores Edino Kriger, Radamés Gnatalli e Camargo Guarnieri, e solo de Claudio Santoro, realizado pela violoncelista Marina Martins. Transmitido ao vivo pela Rádio MEC, do Rio de Janeiro, o concerto busca colocar a música instrumental do Estado de Goiás no cenário mundial. A entrada é gratuita.

Com CD previsto para este mês, o repertório já possui selo da produtora de música clássica, Naxos. Realizado em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, as sinfonias serão divulgadas internacionalmente a partir de 14 de julho. As próximas cidades a receber a turnê é Campos do Jordão e São Paulo.