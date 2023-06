Teatro Goiânia recebe espetáculo infantil Uma aventura Roblox

Teatro Goiânia, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), recebe neste domingo, 30, às 17h, o espetáculo infantil Uma aventura Roblox. De modo lúdico e interativo, a apresentação busca envolver a plateia dentro do mundo game. Os ingressos possuem valores a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos no site Ingresso Mix.



Roblox é uma plataforma popular entre jovens e crianças que permite aos usuários desenvolverem seus próprios jogos e se entreterem com as criações de outras pessoas. Com acessos replicados durante as quarentenas da pandemia, agora os personagens famosos do meio virtual chegam a Goiânia pela primeira vez em formato de teatro.



Pagam meia entrada crianças com menos de três anos, idosos e professores. Existe também a opção da entrada solidária, que é liberada com antecipação por meio da doação de 1kg de alimento adicionado a um valor reduzido.