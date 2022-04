“Tecnoshow será termômetro para o agronegócio em 2022”, diz Chavaglia

Após hiato de dois anos, a maior feira do agronegócio realizada em Goiás marca sua volta com a abertura da 19ª edição da Tecnoshow Comigo, nesta segunda-feira 4, no Centro Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde, no Sudoeste goiano. De acordo com o presidente da Comigo, Antonio Chavaglia, esta edição, no cenário pós-pandemia e de conflito entre Ucrânia e Ruś sia, poderá servir de termômetro de como será a comercialização de insumos agrícolas no ano de 2022, para o volume de máquinas que as empresas vão poder entregar até aproxima safra, da situação do sistema financeiro para o setor, o crédito agrícola e o ânimo do produtor em pagar os altos juros praticados desde a última edição, em 2019.Otema deste ano é Produtores Alimentam Cidades, e o evento vai até o dia 8.Na programação, voltada para expositores e visitantes de todas as regiões do país e até estrangeiros, estão circuito de mais de 100 palestras, dinâmicas de pecuária, divulgação e mostras de resultados de pesquisas, todas as novidades do agronegócio e muitas vendas. A edição deste ano terá 600 expositores e espera receber mais de 120 mil visitantes, nos 65 hectares do parque da Tecnoshow. Segundo a organização do evento, a geração de empregos é calculada em 8 mil vagas durante 30 dias – 15 antes e 15 durante e depois da feira – para Rio Verde e cidades vizinhas.

Volume

Estratégia do QG de Ronaldo Caiado, a pré-campanha começou a mostrar volume de apoios nos eventos realizados. O 1º Encontro Estadual do União Brasil e partidos aliados, que marcou o lançamento da pré-candidatura à reeleição do governador, reuniu 116 prefeitos.

Elas também

A primeira-dama Gracinha Caiado também reuniu representantes de mais de 200 municípios no 1º Encontro de Primeiras-Damas de Goiás. Embora institucional, o evento serve como indicativo de poder de aglutinar.

Ponteiro

Se Caiado comparecer a todas as cavalgadas e comitivas de carros de boi para as quais tem sido convidado, não lhe sobrará tempo. Como fim das restrições impostas pela Covid-19, praticamente todos os municípios, principalmente do interior, retornam com a realização desses eventos tradicionais. O XIV Encontro de Muladeiros, em Iporá, por exemplo, será de 19 a 24 de abril.

Não chama

Um político do PSD em Goiás diz que não só o partido, mas todos os políticos goianos “devem virar as costas para Henrique Meirelles”, depois, segundo ele, do papelão que o ex-ministro e ex-presidente do Banco Central fez seus dirigentes e apoiadores passarem no estado.

‘Tá nem aí’

“Não é a primeira vez que Meirelles brinca com os políticos daqui. Era pré-candidato ao governo para a campanha de 2010, só que nunca nem se filiou. Depois disso, sumiu. Agora, veio novamente e levou sua brincadeira ainda mais longe. Ele mostra que seu projeto é unicamente pessoal, não tá nem aí com os que se achavam companheiros dele, muito menos com a política daqui”, diz.

‘E agora?’

O peessedista lamenta ainda a agora falta de rumo para o PSD. Membros do partido contavam como praticamente certo ocupar a terceira vaga na chapa majoritária de Caiado.

Tão longe

Meirelles trabalhou pré-candidatura ao Senado pelo PSD, mas, além de desistir, deixou o partido e não definiu o destino político. É cotado para ser vice na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo e São Paulo. Em2002, foi eleito deputado federal por Goiás pelo PSDB e não assumiu o mandato para fazer parte do governo de Lula.

INTEGRAÇÃO > O governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, lançaram, na sexta-feira, o bilhete único. O benefício é o primeiro de uma série de propostas de melhorias no transporte coletivo da capital. O sistema permite até quatro integrações, por até duas horas e meia a partir da primeira utilização, com tarifa única de R$ 4,30, o que reduz custos, tempo de deslocamento, além de maior liberdade ao usuário para escolher o melhor trajeto, principalmente de não precisar passar por terminais.

Envolver

O senador Luiz do Carmo, enfim, ganhou fama nacional, ao criticar a cantora Anitta, após ela incentivar as manifestações políticas no festival Lollapalooza contra Bolsonaro.

Girl From Rio

A cantora publicou vídeo crítico ao que chamou de “censurado TSE”. O senador goiano foi ao Twitter e disse que ela incentivava que artistas difamassem Bolsonaro. Anitta retrucou: “Vocês são profissionais em distorcer apalavra alheia? Estou defendo o direito de todos de expor sua insatisfação como governo. Beijos.”

Fonte limpa

Na sexta-feira, em São Miguel do Araguaia, será inaugurada uma indústria de produção de biodiesel. A Bionorte é a segunda unidade que vai fabricar esse tipo de combustível em Goiás. A primeira foi instalada em Porangatu e já está em pleno funcionamento.

Lulus

O deputado estadual Lucas Calil e o vereador por Goiânia Lucas Kitão montaram escritório político conjunto que funciona como pré-comitê. O estadual vai à reeleição e o vereador tentará vaga na outra Câmara, a dos deputados.

Com flores…

Quem também casou as pré-campanhas foi o deputado federal Vitor Hugo (governador) e o ex-senador Wilder Morais (senador). Após anúncio de que foram os escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro para lhe garantir palanque em Goiás, o primeiro evento conjunto da dupla foi almoço com o cantor Amado Batista.

…pra lhe oferecer

Ambos apostam no “Cantor das multidões” como peça importante na campanha, por ser figura conhecida por praticamente toda a população goiana, devido a seu sucesso como cantor de música brega.

Dentro

O ex-deputado federal Jovair Arantes se filiou ao Republicanos de João Campos para tentar retorno à Câmara dos Deputados. Ele presidiu por mais de uma década o PTB em Goiás, mas perdeu comando após derrota na eleição de 2018. Já foi do MDB e do PSDB, nos períodos em que estavam no governo estadual. No PTB também foi da base de apoio dos governos.