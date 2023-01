Toninho Geraes promete animar o público com sucessos do samba

Goiânia recebe, no mês de fevereiro o cantor e compositor Toninho Geraes. A atração desembarca na capital no próximo dia 12 de fevereiro em uma apresentação no Breguella’s do Setor Universitário. O artista irá apresentar seu novo show “Tudo que Sou”, onde conta um pouco da história dos seus mais de 30 anos de carreira. A partir de 13h apresentação com DJ César Matos, Diego Mendes e Beaju. O grupo Heróis de Botequim vai marcar presença em uma participação com Toninho Geraes. O ingresso antecipado já está sendo vendido no valor de R$ 30 o primeiro lote.

Nessas três décadas, Toninho Geraes coleciona cinco discos autorais e mais de 250 músicas gravadas por grandes cantores como Beth Carvalho, Martinho da Vila, Neguinho da Beija Flor, Bezerra da Silva, Diogo Nogueira entre outros. O artista é um dos compositores mais gravados por Zeca Pagodinho e um dos idealizadores do Samba do trabalhador, um dos mais tradicionais sambas do Rio de Janeiro.

A apresentação faz parte de uma ampla programação que o bar Breguella’s do Setor Universitário tem realizado. O local tem atraído o público com uma programação eclética agradando os mais diversos estilos. Dessa vez, um show com um artista nacional e com preço acessível para que todos possam apreciar a boa música. Essa é a primeira vez que Toninho Geraes faz uma apresentação na capital goiana e promete uma tarde de domingo muito animada e com o melhor do samba.

SOBRE O BREGUELLA’S

Em Goiânia, Breguella’s é sinônimo de boteco bom desde 1978 e, em 2022 ganhou uma nova unidade no Setor Universitário. O Breguella´s no setor oeste é tradição em forma de bar, cerveja gelada e boa comida passando na bandeja. O Breguella’s Universitário já se consolidou como tradicional palco e encontro da diversidade na região leste da cidade. MPB, Forró, Jazz, Black Music, Choro, Rap, Hip-hop e Samba são gêneros musicais encontrados no vasto e qualificado cardápio musical. Nas mesas do boteco e na calçada, as diferentes tribos se encontram em torno da cerveja gelada, do bom petisco e de um atendimento sempre atencioso.