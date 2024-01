Um homem de 32 anos morreu, na manhã desta segunda-feira (15), após levar um choque em uma obra, em Anápolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem trabalhava no local colocando gesso quando, ao manusear uma barra de ferro, acabou entrando em contato com a rede de alta tensão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.