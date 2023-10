Trabalhadores de aplicativos ganham menos e trabalham mais, aponta IBGE

Motoristas e motoboys que trabalham por meio de aplicativos ganham menos e trabalham mais do que os que atuam fora das plataformas, segundo dados do IBGE. A pesquisa, divulgada na quarta-feira, 25, mostra que os profissionais de transporte rodoviário de passageiros e de entrega por aplicativo recebem cerca de 75% do rendimento por hora dos que não usam esses serviços. Além disso, eles têm jornadas semanais mais longas e rendimentos mensais menores. O IBGE estima que havia 1,5 milhão de pessoas ocupadas nessas atividades em 2022, sendo que mais da metade trabalhava por meio de aplicativos.

A maioria dos motoristas e motoboys que trabalham por meio de aplicativos não contribui com a Previdência Social, segundo dados do IBGE. Eles ganham menos, trabalham mais e não têm direitos trabalhistas garantidos. A situação deles é mais precária do que a dos que atuam fora das plataformas. A falta de proteção social pode trazer graves consequências para esses trabalhadores e suas famílias.

Precarização

A pesquisa do IBGE revela a precarização do trabalho dos motoristas e motoboys que atuam por meio de aplicativos. Eles não têm vínculo empregatício, benefícios sociais, segurança no trabalho ou garantia de renda mínima. Além disso, eles arcam com os custos operacionais, como combustível, manutenção e impostos.

Demanda

A demanda por serviços de transporte rodoviário de passageiros e de entrega por aplicativo cresceu nos últimos anos, especialmente durante a pandemia de covid-19. Os aplicativos oferecem comodidade, rapidez e baixo custo para os usuários, mas também geram concorrência, exploração e desregulamentação para os trabalhadores.

Regulação

A regulação dos aplicativos de transporte e entrega é um tema polêmico e controverso no Brasil. Há diferentes propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional, que visam estabelecer regras para a atividade, como tributação, fiscalização, direitos trabalhistas e segurança. Os aplicativos defendem a liberdade de mercado e a autonomia dos trabalhadores, enquanto os sindicatos e as entidades representativas dos motoristas e motoboys reivindicam melhores condições de trabalho e renda.

Crescimento

A economia de Goiás cresceu 6,3% em agosto, marcando o 31º mês consecutivo de crescimento. O estado ocupa a segunda posição nacional no Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR). O governador Ronaldo Caiado atribui o crescimento à recuperação econômica pós-pandemia e à atração de novos negócios.

Perspectiva

Goiás apresentou um aumento acumulado de 5,85% no ano e um crescimento de 4,65% nos últimos 12 meses. A Secretaria-Geral de Governo destaca que o índice do estado está acima da média nacional. O diretor-executivo do IMB projeta mais avanços para 2023.

Nacional

O Brasil apresentou crescimento econômico de 3,06% no acumulado do ano. Na variação interanual, o aumento foi de 1,28%; seguido pelo crescimento de 2,82% na variação acumulada nos últimos 12 meses.

Leilão

A CONAB realizará leilão eletrônico para aquisição de 12,2 mil toneladas de açúcar cristal em 27 de outubro de 2023. A operação visa atender às demandas do MDS. As empresas interessadas devem garantir a regularidade fiscal e trabalhista.

Empresas

Goiás bate recorde de empresas ativas e empregos formais em 2021, segundo IBGE. O estado tinha 202,6 mil unidades locais que empregavam 1,08 milhão de pessoas assalariadas. As atividades de informação e comunicação, profissionais, científicas e técnicas e saúde humana e serviços sociais foram as que mais cresceram.

Ocupação

Goiás registra o maior número de pessoal ocupado assalariado da série histórica em 2021, com saldo positivo de 27.562 pessoas. As atividades administrativas e serviços complementares, comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas e alojamento e alimentação foram as que mais geraram empregos. O secretário de Indústria, Comércio e Serviços elogia os dados.

Qualidade

A qualidade da soja é determinada pelo percentual de grãos avariados. Defeitos como fermentação, ardência e imaturidade podem afetar o processamento dos grãos e a qualidade dos produtos obtidos.

Classificação

A classificação desempenha um papel fundamental na determinação da qualidade e do valor do produto. As empresas referenciam os termos ágio ou deságio ao decidir vender ou adquirir produtos com base em sua qualidade.

Umidade

A umidade dos grãos é um fator crucial para a qualidade. Muitos defeitos estão relacionados a processos químicos que ocorrem em ambientes úmidos. A redução do teor de umidade dos grãos é uma estratégia importante para garantir a conservação e a qualidade dos produtos agrícolas.

Inadimplência

A inadimplência em Goiás cresceu 0,08% de agosto para setembro de 2023, abaixo da média do Centro-Oeste (0,70%). A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás (FCDL-GO) destaca que um em cada três consumidores tinha dívidas de até R$ 500. A expectativa é de um forte impulso nas compras na Black Friday e no Natal.

Iluminação

Em comemoração ao aniversário de 90 anos da capital, a Equatorial Goiás iniciou a substituição de 776 lâmpadas e luminárias de 14 praças de Goiânia. A companhia está investindo mais de R$ 900 mil na obra de eficiência energética, que prevê a instalação de lâmpadas de LED, que são mais econômicas, eficientes e duram até 10 vezes mais que as comuns. A melhoria vai garantir uma economia expressiva na conta de energia da Prefeitura, de aproximadamente R$ 750 mil por ano.