Trabalhadores que estavam em ônibus ficam feridos em acidente

O Corpo de Bombeiros de Minaçu atendeu, na noite de sexta-feira (19), a um acidente envolvendo um carro e um ônibus, que transportava trabalhadores de uma empresa.

Segundo a corporação, no carro estavam cinco vítimas, sendo uma mulher de 35 anos, uma criança de 5 anos, e outros três homens. O condutor do veículo ficou preso às ferragens. As cinco vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Minaçu.

Com apoio do SAMU e da ambulância da empresa, as vítimas do ônibus foram atendidas e transportadas para o hospital.