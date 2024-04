Tráfico de drogas descoberto após denúncia em escola

Na manhã desta terça-feira (11/04), a Polícia Militar, em conjunto com o Conselho Tutelar, realizou uma operação que resultou na apreensão de drogas e na prisão de traficantes em Senador Canedo. A ação foi desencadeada após denúncia feita pela direção da Escola Municipal Benedito Rodrigues de Morais, relatando um caso envolvendo crianças.

Segundo informações das autoridades, após receberem a denúncia, equipes da PM e do Conselho Tutelar se dirigiram à residência mencionada, onde foram encontradas diversas porções de substâncias esbranquiçadas, embaladas para venda, além de materiais relacionados ao tráfico. A mãe das crianças, responsável pelo local, foi detida.

Durante a operação, dois indivíduos foram interceptados ao chegarem à residência em uma motocicleta. Após abordagem, confessaram envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia local para as devidas providências legais. As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar para acompanhamento e assistência necessária.

O Comando do 27º BPM/2º CRPM, representado pelo Tenente Coronel Dalbian, destacou a importância da ação conjunta entre as forças de segurança e os órgãos de proteção à infância e adolescência, visando combater o tráfico de drogas e proteger os direitos das crianças no município de Senador Canedo.