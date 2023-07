Três crianças morrem afogadas em lago no Distrito Federal

Três crianças, todas irmãs, de 1, 3 e 4 anos morreram afogadas após o carro em que elas estavam cair dentro de um lago em São Sebastião, no Distrito Federal, na tarde deste sábado (29). O motorista do veículo, de 52 anos, estava embriagado e foi preso, horas depois, pela Polícia Militar de Goiás. Elas eram moradores de Campos Lindos , distrito de Cristalina, no Entorno do DF.

As vítimas foram identificadas como Sarah Vitoria Barbosa, de 1 ano; Henrique Gabriel Barbosa Maciel, de 3; e Miguel Luís Barbosa Maciel, de quatro anos. De acordo com a Polícia Militar, eles saíram da cidade e foram para o Rio Samambaia, na rodovia DF-295, em São Sebastião, em um local conhecido como Lagoa do Japonês. No total, haviam seis pessoas: o motorista, a mãe e a avó das crianças e os três menores, de 1, 3 e 4 anos. O suspeito teria bebido. Na volta, o homem acabou jogando o carro dentro da represa. Ele conseguiu sair do veículo e fugiu do local a pé.

Pessoas que estavam no local acionam os bombeiros. No local, eles encontraram a mãe e um dos meninos, de 4 anos, fora da água, mas já sem vida. Equipes de mergulhadores dos bombeiros iniciaram as buscas e encontraram o carro a quatro metros de profundidade. Dentro do carro, um menino de três anos, foi encontrado já morto.

Após uma hora de busca, os bombeiros acharam o corpo da menina de 1 ano boiando a cerca de 150 metros do local de onde o veículo foi encontrado.

O homem foi localizado na fazenda em que trabalhava. Ele foi encaminhado à 30º Delegacia de Polícia do Distrito de Trânsito. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez do motorista com resultado de 0,63 mg/L.

Ele segue preso na delegacia à disposição do Judiciário. O homem pode responder por embriaguez ao volante, homicídio doloso e evasão do local de acidente de trânsito.