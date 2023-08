Tribunal de Justiça do Estado de Goiás abre 49 vagas de estágio

O CIEE está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. São 49 vagas mais cadastro de reserva em diversas cidades do estado, que podem ser conferidas no edital do processo. As inscrições devem ser feitas no Portal CIEE até dia 25/08/2023, pelo link abaixo:

https://pp.ciee.org.br/vitrine/11056/detalhe.

As oportunidades são para estudantes do ensino superior, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Design Gráfico, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Gestão de Recursos Humanos, História, Informática, Jornalismo, Museologia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Fisioterapia e Arquitetura

Os candidatos aprovados receberão bolsa-auxílio de R$1.050,00 e a carga horária é de cinco horas diárias. Para estudantes com deficiência, a carga horária é de quatro horas diárias. Os estagiários também receberão auxílio-transporte no valor de R$8,60 por dia estagiado presencialmente.

Sobre o Centro de Integração Empresa-Escola

Fundado há mais de meio século, o CIEE é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Reconhecida como a maior referência do Brasil em empregabilidade jovem, faz a ponte, anualmente, entre 300 mil jovens e adolescentes e o mundo do trabalho. Suas ações socioassistenciais englobam a promoção de conhecimento e fortalecimento de vínculos de jovens em situação de vulnerabilidade.