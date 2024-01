‘Tribunal do crime’: Cinco envolvidos em homicídio são presos, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Homicídios, prendeu cinco envolvidos em um homicídio ocorrido no dia 16 de novembro, nas adjacências da Rodoviária de Campinas, a poucos metros da sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

De acordo com a polícia, os envolvidos realizavam uma espécie de “justiçamento” privado na região. A operação contou com o apoio do 38º Batalhão da Polícia Militar de Goiás. Um dos envolvidos está foragido.

Um dos crimes foi registrado por câmeras de segurança. As imagens foram disponibilizadas pela Polícia Civil.