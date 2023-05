Troféu Jaburu: destaques da cultura goiana são homenageados no Teatro Goiânia

Com casa cheia, foi celebrada na noite desta terça-feira (09/05), no Teatro Goiânia, a solenidade de entrega do Troféu Jaburu, maior comenda cultural de Goiás, que homenageia personalidades e valores da cultura goiana. Foram agraciados com o prêmio principal (uma estatueta em bronze de autoria da artista Neusa Moraes), a escritora Lêda Selma, a professora Nancy Ribeiro e o músico e compositor Fernando Passos Cupertino de Barros.

Além das condecorações, também foram entregues 18 Medalhas de Mérito Cultural, 47 Diplomas de Destaque Cultural do Ano, e três Comendas Especiais para a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), Universidade Federal de Goiás (UFG), Prefeitura Municipal de Goiás e uma homenagem especial ao ex-Conselheiro Marley de Freitas, falecido recentemente.

As honrarias foram concedidas pelo Conselho Estadual de Cultura, com apoio do governo de Goiás, por meio das secretarias de Estado da Cultura (Secult) e da Retomada. Iniciativa marcou as três últimas edições da premiação, referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 que não foram realizadas devido à pandemia.

Representando o governador Ronaldo Caiado no evento, a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, agradeceu os conselheiros pelo apoio, e ao governador pela confiança nas ações da pasta. “Todas as ações que temos realizado nos últimos meses não seriam possíveis sem o apoio dos conselheiros e, com a confiança e a valorização que o governador Ronaldo Caiado tem dado a cultura, inclusive colocando recursos e dando possibilidade para que possamos trabalhar e fazermos mais projetos, eu acredito que estamos num caminho muito bom e positivo”, pontuou a titular da Cultura.

O secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, representando o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, enalteceu a volta das comendas. “É uma felicidade ver essa retomada pós-pandemia sendo feita através da cultura”.

Durante a cerimônia, o presidente do Conselho, Carlos Wiliam, apresentou os conselheiros aos presentes e falou da satisfação da retomada das homenagens, após um período de pausa, e ainda de poder rever tantos colegas. “Essa é uma festa do Conselho e estou muito feliz porque estou vendo aqui pessoas do Estado inteiro e isso é extraordinário”. O presidente também referenciou, em um tributo especial, o ex-Conselheiro Marley de Freitas, falecido recentemente.

Homenageada da noite, a professora Nancy Ribeiro de Araújo destacou a representatividade do Troféu Jaburu por valorizar as pessoas que fazem cultura. “Minha caminhada foi palmilhada na convicção de que fazer cultura é trabalho.”

Já a escritora Lêda Selma, honrada com o reconhecimento, ressaltou a importância do contínuo aprendizado na literatura. “Eu tenho em mim todos os sonhos da literatura e da cultura de Goiás. Isso é a coroação de um trabalho, mas não significa que seja uma realização completa porque a gente está sempre em estado de construção. O escritor e artista sempre tem algo mais a fazer”, frisou a mestra das letras.

Fernando Cupertino agradeceu o Conselho de Cultura pela honra de ser agraciado com o prêmio Jaburu. “O Conselho, ao fazê-lo, enxergando em mim o mérito muito além do que julgo possuir, confere-me uma imensa responsabilidade que é de me igualar as figuras icônicas da nossa cultura que no passado também foram distinguidas com a mesma honraria, de modo especial aquelas da área da música, que é a que represento.”

Reconhecimento

O Troféu Jaburu é concedido anualmente pelo Conselho de Cultura, e é ofertado às pessoas ou entidades de destaque no cenário da cultura. A poetisa Cora Coralina foi a primeira homenageada pela comenda, em 1980, além de outros relevantes nomes da cultura goiana que também já foram agraciados.

Confira a lista dos homenageados:

Comendas do Prêmio Jaburu, edição 2020

1 – Comenda Especial para a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), em homenagem ao projeto Circuito Ciência em Casa PUC Goiás, realizado durante a pandemia da Covid-19, entre a

Magnífica Reitora Olga Izilda Ronchi e a Pró-reitora da Graduação, Sonia Margarida Gomes Souza.

2 – Comenda Especial para a Universidade Federal de Goiás, em homenagem à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, pelas lives culturais realizadas durante a pandemia da Covid-19, entregue a

Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Luana Cassia Miranda Ribeiro

Diplomas de Destaque Cultural do Ano 2020

Área de Letras:

Simone Athayde

Valdeci Januário Marques

Área de Artes Visuais:

Edney Antunes

Valdir Ferreira

Área de Memória e Patrimônio:

Jales Guedes Coelho Mendonça

Rafael Ribeiro Bueno Fleury de Passos

Salete Silva Prado de Mattos Pimenta

Área de Audiovisual:

Arnaldo Salustiano de Moura

Thais Rodrigues Oliveira

Área de Artes Cênicas:

Bellatrix Serra, representada por Luciana Lopes

Daniel Calvet, representado por Valeska Gonçalves

João Bosco Amaral, representado por Vanderlei Roncato

Projeto Pandoras

Área de Música:

Maykon Aurélio Simioni

Xexéu

Gestão Cultural:

Guido Marco Brem

Samuel Lucas

Medalhas de Mérito Cultural 2020

– Escritor Cristiano Deveras

– Artista plástico e designer Fernando Costa Filho, representado por Suelita Costa

– Organização Vilaboense de Artes e Tradições – OVAT, representada por seu Presidente, Rodrigo dos Santos e Silva, e o Presidente de Honra, Elder Camargo de Passos

– Diretor e roteirista Iuri Moreno Chaves Pereira

– Federação de Teatro de Goiás – Feteg, representada por seu Presidente, Robson Parente

– Musicista e Presidente da Sociedade Goiana de Música, Gyovana de Castro Carneiro

Troféu Jaburu 2020:

– Escritora Lêda Selma

Comendas do Prêmio Jaburu, edição 2021

Entregue ao Prefeito de Goiás, Aderson Liberato Gouvea

Diplomas de Destaque Cultural do Ano 2021

Área de Letras:

José Fábio

Rozaíres Guimarães de Lima Nunes

Área de Artes Visuais:

Joardo Magalhães Barbosa Filho

Thalles Lopes

Área de Memória e Patrimônio:

Grupo de Cavaleiros das Cavalhadas de Palmeiras de Goiás, representado por João Henrique Duarte Sobrinho

Marilda Pinheiro de Abreu Aquino

Área de Audiovisual:

Coletivo Gang’Art, representado por Flávys Guimarães

GO Filmes, representada por seu Presidente, Pedro Novaes

Área de Artes Cênicas:

Hélio Fróes e Rô Cerqueira

Renato Livera, representado Yara Maria e Antonella

Saracura do Brejo

Sesc Centro, representado por Fernanda Duarte Lacerda

Valeska de Souza Gonçalves

Valéria Braga

Área de Música:

Everton Santana Marin

Reny Hélder Cruvinel Costa

Medalhas de Mérito Cultural 2021

– Escritor Hélverton Baiano

– Curador e artista visual Paulo Henrique Silva, representado por Joardo Filho

– Presidente, em exercício, da Fundação Frei Simão, da Cidade de Goiás, Leonardo Lacerda

– Produtor Audiovisual Márcio Júnior

– Professora e coreógrafa Aletheia Martins

–Compositor Carlos Brandão

Troféu Jaburu 2021:

Entregue a professora Nancy Ribeiro de Araújo e Silva

Comendas do Prêmio Jaburu, edição 2022

Diplomas de Destaque Cultural do ano 2022

Área de Letras:

Alcione Guimarães

Divino Damasceno

Área de Artes Visuais:

Estevão Parreiras

Lucélia Maciel

Área de Memória e Patrimônio:

Hamilton Samuel Pinheiro Santana

Ricardo Calil Fonseca

Área de Audiovisual:

Marcelo Henrique da Costa

Área de Artes Cênicas:

Giselle Carvalho

Lua Barreto

Radarani Santos Oliveira, representada por Laiuan Santos Oliveira

Valéria Braga e Rodrigo Cunha

Vanderlei Roncato

Vera Bicalho

Área de Música:

Écio Naves Duarte Roberto

Renato Castelo de Carvalho

Medalhas de Mérito Cultural 2022

– Escritora Sônia Elizabeth

– Artista visual Evandro Soares

– Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Jales Guedes Coelho Mendonça

– Diretor e produtor Audiovisual Pedro Novaes

– Profa. Dra. Maria Ângela De Ambrosis Pinheiro Machado

– Cantor e compositor Chico Aafa

Troféu Jaburu 2022:

Entregue a Fernando Passos Cupertino de Barros