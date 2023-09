A Universidade Federal de Goiás (UFG) abre hoje as inscrições ao concurso para provimento de 19 vagas de professor efetivo. Os salários variam de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64, de acordo com a titulação e o regime de trabalho.

As vagas são para atuação nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, e Goiás. As inscrições podem ser feitas até o 30 de outubro, no site da UFG. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 49,00 a R$ 210,00.

Leia o edital aqui.