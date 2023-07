A Universidade Federal de Goiás (UFG) é a 42ª melhor universidade da América Latina, segundo o ranking da Times Higher Education (THE) 2023. Com o resultado, a universidade goiana chega ao quinto ano consecutivo no top 50 da lista, faixa que ocupou pela primeira vez em 2019. Outras instituições brasileiras também estão no ranking, como a Universidade de São Paulo (USP), que ocupa a 2ª colocação, e a Universidade de Campinas (Unicamp), que aparece em 3º lugar.

O método de classificação da THE compila 13 indicadores de desempenho agrupados em cinco áreas com pesos diferentes: ensino (36%); pesquisa (34%); citações (20%); perspectiva internacional (7,5%); e receita advinda da indústria (2,5%). Juntos, esses quesitos compõem a nota global, que estabelece a posição geral no ranking.

Em dois dos principais aspectos, que representam mais de 50% da nota, a UFG registrou crescimento em relação à edição anterior. No critério ensino, que avalia o comprometimento com a formação de acadêmicos, a quantidade de estudantes inscritos em programas de pesquisa e de alunos matriculados na pós-graduação, a nota saiu de 68,4 para 69,1.

Já no quesito citações, que mensura a influência de pesquisas realizadas nas universidades compilando o número médio de vezes que um trabalho publicado é citado por acadêmicos no mundo inteiro, a nota avançou de 48,1 para 51,9. Neste ano, foram classificadas 197 instituições de 15 países da América Latina, frente a 13 no ano passado.