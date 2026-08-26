Últimos dias para candidatos aprovados em processo seletivo da educação de Anápolis se apresentarem

Os candidatos aprovados em processo seletivo para atuar na Rede Municipal de Educação de Anápolis devem ficar atentos aos prazos para apresentação, que se encerram nos próximos dias. Os aprovados para os cargos de auxiliares de educação e professores P-III têm até a próxima sexta-feira (28) para se apresentar. Já os convocados para a função de cuidador têm até o dia 4 de setembro.

Todos os candidatos devem comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Governo, localizada na Avenida Brasil, nº 200, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, munidos dos documentos exigidos, entre eles fotocópias do RG, CPF e título de eleitor, além de certidão de nascimento, casamento ou averbação de divórcio, entre outros.

A lista completa dos documentos necessários e o nome dos candidatos convocados está disponível no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 14 de agosto e no site oficial da Prefeitura.

Nesta etapa do processo seletivo, foram convocados 150 profissionais para atuar na Rede Municipal de Educação, sendo 50 auxiliares de educação, 50 professores P-III e 50 cuidadores. Os novos profissionais vão reforçar as equipes das unidades de ensino, contribuindo para o atendimento aos estudantes, o apoio em sala de aula e a inclusão.