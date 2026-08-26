Educação

Últimos dias para candidatos aprovados em processo seletivo da educação de Anápolis se apresentarem

Candidatos convocados na primeira chamada devem comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas em Anápolis para não perderem a vaga


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 26/08/2026 - 10:30

Prefeitura de Anápolis questiona contrato da Saneago e aponta possível prejuízo milionário aos cofres públicos transporte publicidade

Os candidatos aprovados em processo seletivo para atuar na Rede Municipal de Educação de Anápolis devem ficar atentos aos prazos para apresentação, que se encerram nos próximos dias. Os aprovados para os cargos de auxiliares de educação e professores P-III têm até a próxima sexta-feira (28) para se apresentar. Já os convocados para a função de cuidador têm até o dia 4 de setembro.

Todos os candidatos devem comparecer à Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Governo, localizada na Avenida Brasil, nº 200, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, munidos dos documentos exigidos, entre eles fotocópias do RG, CPF e título de eleitor, além de certidão de nascimento, casamento ou averbação de divórcio, entre outros.

A lista completa dos documentos necessários e o nome dos candidatos convocados está disponível no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 14 de agosto e no site oficial da Prefeitura.

Nesta etapa do processo seletivo, foram convocados 150 profissionais para atuar na Rede Municipal de Educação, sendo 50 auxiliares de educação, 50 professores P-III e 50 cuidadores. Os novos profissionais vão reforçar as equipes das unidades de ensino, contribuindo para o atendimento aos estudantes, o apoio em sala de aula e a inclusão.

Arthur Oliveira

Estagiário sob supervisão de Andréia Bahia

Leia também

Seminário internacional debate recomposição das aprendizagens e futuro da educação
Educação

Seminário internacional debate recomposição das aprendizagens e futuro da educação

26/08/2026
Olimpíada Tesouro Direto
Educação

Estudantes têm até 1º de setembro para disputar prêmios na Olimpíada do Tesouro Direto

26/08/2026
Pé-de-Meia 2026
Educação

Pé-de-Meia 2026: nascidos em março e abril recebem parcela nesta terça

25/08/2026
cadidatos proposta para educação
Educação

Candidatos ao governo de Goiás apresentam caminhos diferentes para a educação 

23/08/2026
Criança não vota afirma Edson Ferrari ao cobrar prioridade para a primeira infância em Goiás 
Educação

“Criança não vota”, afirma Edson Ferrari ao cobrar prioridade para a primeira infância em Goiás 

23/08/2026
Pesquisa Lula Flávio
Política

Lula tem 39% contra 34% de Flávio e lidera também no 2º turno, aponta pesquisa

26/08/2026
Mutirão leva vacinação, documentos e vagas de emprego ao Garavelo neste sábado (22)
Cidades

3º Mutirão de Atendimento às Famílias: evento que será realizado no sábado (29) terá emissão gratuita de RG e serviços diversificados

26/08/2026
Cine Ferroviário de Pires do Rio
Cultura

Cine Ferroviário de Pires do Rio promove sessões especiais neste fim de semana

26/08/2026
Anvisa aviões e aeroportos
Brasil

Aviões e aeroportos terão novas regras de limpeza, água e controle de pragas; veja o que muda após norma da Anvisa

26/08/2026
Pesquisa