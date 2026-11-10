Educação

Um terço dos jovens de 16 a 29 anos quer chegar à universidade

Proporção dos que pararam de estudar por causa do trabalho é de 25%


Arthur Oliveira Por Arthur Oliveira em 10/11/2026 - 12:30

Um terço dos jovens de 16 a 29 anos quer chegar à universidade
Tomaz Silva/Agência Brasil

Um em cada três jovens brasileiros de 16 a 29 anos (33%) deseja obter o diploma universitário, mas avalia as barreiras existentes como difíceis (23%) ou muito difíceis (8%) de contornar. Já a porcentagem dos que não têm essa meta em seus planos, nem outras qualificações, como cursos de pós-graduação, ensinos médios técnicos e de curta duração, é de pouco mais de um quinto (22%). 

Os dados constam de pesquisa inédita do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Social da Indústria (Sesi), conduzida pela Nexus.

A equipe da Nexus entrevistou 2.007 pessoas de todas as regiões do país, gêneros, grupos étnico-raciais e com diferentes rendas familiares e níveis de escolaridade. Os participantes de capitais, municípios do interior dos estados e de regiões metropolitanas responderam as questões do levantamento em meados de setembro.

Pessoas brancas foram as que menos sinalizaram o sonho de cursar o ensino superior (31%), número inferior aos 32% de pretos, 33% de pardos e 48% de outros perfis étnico-raciais, como indígenas e amarelos.

Um quarto dos respondentes da pesquisa (25%) declarou ter parado de estudar por não ter tido como conciliar a atividade com o trabalho ou algo que rendesse um complemento à renda da família. O preço das formações e materiais também tem sido um impedimento para continuarem estudando, na mesma proporção da falta de qualificação prévia (7%). Morar em capitais e em cidades interioranas pesa mais na hora de adquirir um material, na percepção dos participantes.

As pessoas pretas apresentaram o maior índice de abandono escolar por necessidade de trabalho: 32%. A taxa ficou próxima de 31% da Região Sul e 29% do grupo que ganha até um salário mínimo, também as mais elevadas em seus respectivos recortes. Quanto aos indicadores mais baixos encontrados, a evasão escolar informada foi de 23% entre brancos e de 21% entre habitantes do Nordeste.

Da amostragem, 40% se dedicam apenas ao trabalho, 19% somente estudam e 20% combinam as duas atividades. No total, 21% dos entrevistados pertencem à classificação  “nem-nem”, ou seja, não estudam nem trabalham. Dentro deste último subgrupo, 14% não procuraram emprego no último mês e 7% buscaram oportunidades no mercado de trabalho e não conseguiram vaga.

A maioria (57%) é remunerada por seu trabalho e atua no setor privado (51%). O estudo mostra ainda que predominam os postos formais, com carteira assinada: 67%, contra 25% de trabalhadoras e trabalhadores sem registro em carteira.

A parcela de servidores públicos sob regime estatutário, que difere das regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e garante, por exemplo, estabilidade do funcionário no cargo após três anos de exercício, corresponde a 7%.

Em relação aos segmentos econômicos em que estão inseridos, os entrevistados se declararam profissionais do comércio (27%), autônomos (24%), de serviços (18%), serviço público (13%), da indústria (11%) e domésticos (3%).

Arthur Oliveira

Leia também

Prefeitura de Goiânia divulga cronograma de matrículas para o ano letivo de 2027
Educação

Prefeitura de Goiânia divulga cronograma de matrículas para o ano letivo de 2027

09/11/2026
Estágio na Saneago: bolsas chegam a R$ 1.240 em seleção em Goiás
Educação

Estágio na Saneago: bolsas chegam a R$ 1.240 em seleção em Goiás

09/11/2026
Enem 2025
Educação

Enem registra aumento na participação de alunos da rede pública

09/11/2026
Enem 2026 começa neste domingo; confira horários, documentos exigidos e cuidados durante a prova
Destaque 1

Enem 2026 começa neste domingo; confira horários, documentos exigidos e cuidados durante a prova

08/11/2026
Lula diz que medicina ficou “mercantilizada” durante sanção de lei que cria Enamed - Agência Brasil
Educação

Lula diz que medicina ficou “mercantilizada” durante sanção de lei que cria Enamed

06/11/2026
Um terço dos jovens de 16 a 29 anos quer chegar à universidade
Educação

Um terço dos jovens de 16 a 29 anos quer chegar à universidade

10/11/2026
Vale-alimentação e refeição vão mudar? Justiça suspende regras, mas mantém obrigação nas maquininhas
Brasil

Vale-alimentação e refeição vão mudar? Justiça suspende regras, mas mantém obrigação nas maquininhas

10/11/2026
Currículo na mão: feirão reúne 2,5 mil vagas em Goiânia; veja também os estágios
Emprego

Currículo na mão: feirão reúne 2,5 mil vagas em Goiânia; veja também os estágios

10/11/2026
Corrida Dragão nas Ruas reúne torcedores e atletas em Aparecida de Goiânia
Aparecida

Corrida Dragão nas Ruas reúne torcedores e atletas em Aparecida de Goiânia

10/11/2026
Pesquisa