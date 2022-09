Universitários ganham bolsa da Prefeitura para desenvolver projetos para gestão pública

Estimular o diálogo com as universidades é uma das prioridades da Prefeitura de Anápolis, que através do CEITec selecionou três projetos universitários a serem desenvolvidos no período de três meses com bolsa de R$ 6 mil. A assinatura oficial aconteceu na segunda-feira, 26, e contou com a presença dos acadêmicos selecionados, representantes da UniEvangélica e do Instituto Federal de Goiás (IFG Anápolis).

Para o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins, “o papel do poder público é intermediar e criar possibilidades através de projetos e investimentos em inovação e tecnologia para que os jovens possam contribuir com a sociedade”, diz.

O supervisor do projeto selecionado “A Revolução do Turismo Anapolino no Meio Digital”, João Armandes, destaca o papel da interação entre poder público e acadêmicos. “Muito legal essa iniciativa para que a própria comunidade encontre os pontos deficientes da cidade e proponha soluções. Estou em Anápolis desde fevereiro e somente agora conheci alguns parques que embelezam o lugar. Queremos tornar o turismo mais acessível”, comenta.

Já o aluno da UniEvangélica, João Pedro Camargo Silva Barbaresco, é um dos integrantes do projeto “Ferramenta de busca personalizada para integração cliente-negócio”. Para ele, o espaço do CEITec é fundamental para o desenvolvimento das atividades. “Através do CEITec estamos investindo em nossos sonhos. Nosso tema é o varejo e comércio, ou seja, queremos fazer uma ferramenta que atue como meio termo entre empresa e consumidor”, completa.

Projetos selecionados

Tema: Turismo

Projeto: A Revolução do Turismo Anapolino no Meio Digital

Universidade: UniEvangélica

Professor: Henrique Valle de Lima

Estudantes: Diego Candido Mesquita, Lucas Reis Ribeiro e Gustavo Bertonsin Silva Brito

Tema: Empregabilidade e Trabalho

Projeto: Assistente Virtual e Inteligência para Recomendar Vaga de Emprego e Selecionar Candidatos

Universidade: IFG

Professor: Daniel Xavier de Sousa

Estudantes: Bruno de Araújo Alves e Adriano César de Melo Camargo

Tema: Inovação para o varejo

Projeto: Ferramenta de busca personalizada para integração cliente-negócio

Universidade: UniEvangélica

Professor: Henrique Valle de Lima

Estudantes: Guilherme de Moura Santos, João Pedro Camargo Silva Barbaresco e Marco Antônio Martins de Carvalho Neto