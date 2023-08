Uso de ônibus no BRT em Goiânia é adiado novamente

O cronograma apresentado pela prefeitura de Goiânia, de iniciar a operação do BRT Norte-Sul neste início de mês não será cumprido. Anteriormente, o município havia garantido que começaria o uso do corredor exclusivo com as linhas do BRT mesmo sem a finalização do trecho entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória, respectivamente, nas regiões Norte e Sul da capital.

Agora, a Secretaria Municipal de Infraestrutura admite que há estações que só serão entregues no final deste ano. Antes, a entrega das plataformas de embarque estava prevista para o final de junho deste ano. De acordo com a prefeitura, as obras no trecho até o Terminal Isidória têm previsão de entrega para outubro deste ano. Para o restante não há previsão.