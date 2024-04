UTI’s do HMAP recebem selo nacional de eficiência

Na tarde da última quinta-feira, 18 de abril, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia Iris Rezende Machado (HMAP), unidade construída e mantida pela Prefeitura e administrada pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, recebeu oficialmente o “Selo Eficiente de Melhores UTI´S do Brasil – AMIB/EPIMED” referente ao ano de 2023. O Hospital integra o Programa SMS APG Governança Clínica, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A certificação destaca UTI’s com alta performance no País.

O selo é concedido desde 2016 numa parceria entre a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e a Epimed e ressalta a excelência e a eficiência em diversos níveis das UTI’s na assistência à população no Sistema Único de Saúde (SUS). A certificação reconhece o alto nível atingido em indicadores da Matriz de Eficiência: Taxa de Mortalidade Padronizada e a Taxa de Utilização de Recursos Padronizados, considerando múltiplos fatores e a gravidade de cada paciente.

Em todo o País, participaram do processo de obtenção do selo 505 hospitais (públicos e privados) com o total de 1.087 UTIS avaliadas. No total, 258 hospitais (51%) foram premiados correspondendo a 459 UTI´S (42%), sendo 257 (56%) com o nível máximo “Top Performer” e 202 (44%) com o nível “Eficiente”.

Saúde pública de excelência

Para o prefeito Vilmar Mariano, o melhor da premiação das UTI’s é a “certeza de que estamos cuidando das pessoas com uma saúde pública do nível do setor privado, muitas vezes até melhor. Em outra avaliação de destaque, o HMAP já foi reconhecido como o 18º melhor no “Ranking de Clínicas e Hospitais da América Latina”, sendo também o 5º melhor hospital brasileiro dentre os 20 primeiros colocados, o 2º da rede pública do País e o 1º do Centro-Oeste do Brasil. Aparecida merece esse trabalho e vamos seguir avançando sempre. ”

Nesse sentido, o secretário de Saúde Alessandro Magalhães reforça a determinação do prefeito: “Trabalhamos para que a jornada dos nossos pacientes seja mais agradável e com maior nível de satisfação possível dentro da atenção prestada. Nossos profissionais atuam com alto rigor técnico e científico, permanentemente sendo capacitados e atualizados, visando a segurança e a eficiência ao longo de todos os processos. Esse selo é mais uma prova desse compromisso”.

O diretor médico do projeto Governança Clínica Brasil da Epimed, Maurício Velasco, esteve na entrega do selo no HMAP e enfatiza que “são poucos os hospitais que recebem isso e dentre os principais indicadores que levaram a essa certificação está a diminuição da taxa de mortalidade padronizada para a gravidade do doente. Há indicadores no HMAP que são até melhores do que os do serviço privado, acompanhamos esses dados aqui desde 2022 e a melhoria gradual. Tudo isso significa mais segurança, saúde, acesso facilitado para a população e menor risco de complicações dentro do hospital. ”

Aprimoramento da rede de urgências

A entrega oficial da certificação no HMAP foi feita pela coordenadora médica da SMS, Kátia Bonfim, que comemora a conquista: “Este é um reconhecimento da qualidade da assistência prestada e da melhoria dos processos nos últimos anos. Com isso, estamos no grupo das melhores UTI’s do Brasil. É o resultado de um trabalho árduo que se reflete também numa melhoria da rede de urgências e emergências do município. Estamos tendo melhores desfechos para os tratamentos e com índices de mortalidade extremamente baixos”.

Já o diretor médico do HMAP, Joan Rodrigues, feliz com o reconhecimento, afirma que “em menos de dois anos de gestão do Einstein aqui conseguimos reduzir a mortalidade em mais de 50%. Conseguimos mais que dobrar o acesso às UTI’s, internando mais pacientes com menor tempo de internação. Agora vamos continuar nos aprimorando para conseguir o selo de Top Performance e ficar num grupo ainda mais seleto de UTI’s. Hoje o HMAP é o primeiro hospital público sob a gestão do Einstein que tem um selo de UTI Eficiente. ”

HMAP, gigante de Aparecida

Inaugurado em 2018, o HMAP é o maior hospital do Estado construído por uma prefeitura. A unidade tem 235 leitos operacionais, sendo 35 em UTI´s adultas e 10 em pediátricas, 180 apartamentos e 10 salas cirúrgicas. O hospital tem ainda capacidade para realizar mais de 1.100 internações clínicas por mês, 646 cirurgias eletivas, 195 procedimentos hemodinâmicos, oito mil consultas médicas ambulatoriais e sete mil exames de imagem mensais.