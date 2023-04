Vacinação contra a gripe vai até 31 de maio

A Secretaria Municipal de Saúde chama os grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza para procurarem um dos 39 postos, além dos distritos, para receber a proteção. A procura está abaixo do esperado desde o início da campanha. Até o dia 17 de abril foram aplicadas 10.724 doses, 7,6% da meta em Anápolis, que é imunizar 141.729 pessoas. A vacina está disponível até 31 de maio.

E para facilitar o acesso, das 39 unidades de saúde, três funcionam até as 18h e oito até as 21h (confira abaixo). “Com essa extensão do horário, que é uma prerrogativa da nossa gestão, buscamos atender aquelas pessoas que não podem comparecer aos postos durante horário o comercial”, frisa o secretário municipal de Saúde, Júlio César Spíndola.

Podem receber a dose os seguintes grupos: crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com idade acima de 60 anos, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e com deficiência permanente.

Também fazem parte dos grupos prioritários os profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Confira os locais de vacinação contra a gripe: