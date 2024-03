Vapt Vupt passa a ofertar atendimentos da Justiça estadual

O Vapt Vupt inicia uma nova etapa de serviços à população ao incluir atendimentos da Justiça estadual. A partir de agora, os cidadãos poderão consultar processos judiciais em tramitação na Justiça goiana e registrar atermações, com agendamento de audiências. Essa iniciativa resulta de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Administração (Sead) e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), realizada por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

Lara Borges, subsecretária de Inovação da Gestão e dos Serviços Públicos, destaca a importância desse avanço na democratização do acesso à justiça em Goiás. Segundo ela, essa medida não apenas facilita a vida dos cidadãos, mas também promove uma cultura de resolução pacífica de conflitos.

O projeto-piloto está em funcionamento na unidade do Vapt Vupt da Praça Cívica, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT), podendo ser expandido para outras regiões do estado. Lilianne Lima de Sousa, superintendente da Gestão do Atendimento ao Cidadão da Sead, expressa a expectativa de oferecer mais uma opção de serviço que facilite a vida da população.

O atendimento seguirá a mesma dinâmica dos serviços do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) dentro das unidades Vapt Vupt, com um servidor do Executivo treinado pelo TJGO para atender às demandas. O atendimento presencial será continuado digitalmente pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do TJGO, e os serviços serão prestados gratuitamente.

A atermação permitirá resolver diversas questões, como ações de família (divórcio, pensão alimentícia, investigação e reconhecimento de paternidade) e questões cíveis (cobrança, rescisão contratual, dívidas de banco, entre outras). O juiz Leonys Lopes, coordenador do Nupemec, ressalta a importância social dessa parceria, visando levar justiça e cidadania à sociedade.

Os interessados em receber atendimento devem agendar previamente através do Tele-Expresso (62 / 3269-4340) ou pelo portal vaptvupt.go.gov.br. Para dúvidas sobre os serviços oferecidos, há atendimento via WhatsApp, no número (62) 3018-6737.