Vendas de ingressos liberadas para Tour Irmãos com Alexandre Pires e Seu Jorge

Já estão a venda os ingressos para o show em Goiânia da turnê “Irmãos”, dos cantores Seu Jorge e Alexandre Pires. Os fãs do samba nacional já podem se programar para a apresentação confirmada para o dia 15 de abril , no Arena Multiplace, espaço anexo ao Laguna Gastrobar. A venda de ingressos para o show, teve início nesta quarta-feira, 08, para o público geral, às 14h, através do aplicativo Baladapp.



Esta será a primeira vez que Alexandre Pires e Seu Jorge se apresentam em Goiânia com este novo projeto da consolidada carreira dos cantores. Por isso, há tanta expectativa para o show dos sambistas com os seus maiores sucessos, como às músicas “Depois do prazer”, “Essa tal de liberdade”, “Amiga da minha mulher” e “Mina do condomínio”, que com certeza estarão no repertório da Tour Irmãos.



Sobre o Laguna Gastrobar: Inaugurado no dia 19 de novembro de 2021, o gastrobar está localizado na Alameda Barbacena, setor Alto da Glória e possui um ambiente com decoração sofisticada, palco intimista, painéis de led, bangalôs, um paisagismo natural exuberante, brinquedoteca completa e estacionamento próprio. Nomes como Marcelo Falcão, Mc Hariel, Humberto e Ronaldo, Israel Novaes, Thiago Brava, Psirico, Joelma e Amado Batista, já passaram pelo Laguna com apresentações memoráveis para todo público goiano.